CLAUDIA GERINI/ "Il mio 2017 è stato davvero carico di progetti, e con le mie due figlie" (Celebration)

Claudia Gerini a Celebration

UN ANNO MOLTO INTENSO

Tra i tanti ospiti presenti nella prima puntata del programma Celebration c'è Claudia Gerini che quest’anno è protagonista in televisione con la serie cult Suburra e sul grande schermo con ben tre film di un certo impatto come John Wick – Capitolo 2 diretto da Chad Stahelski, Ammore e Malavita dei Manetti Bross e Nove lune e mezza per la regia di Michela Andreozzi. In una recente intervista rilasciata alla rivista Amica, la Gerini ha proprio parlato dei tanti impegni professionale di quest’anno: “Un anno pienissimo, del quale adesso raccolgo i frutti. Sono stati mesi di grande lavoro sui set, ai quali ho aggiunto anche Dance Dance Dance, esperienza in tv faticosissima ed esaltante. Il mio 2017 è stato davvero carico di progetti, che ho dovuto coniugare con due figlie che crescono e che giustamente diventano molto esigenti”.

CLAUDIA GERINI ED I SUOI PERSONAGGI

Nel corso della stessa intervista rilasciata ad Amica.it, Claudia Gerini ha avuto modo di parlare in maniera approfondita dei due progetti cinematografici ed in particolare dei due personaggi che interpreti definiti delle dark lady. In particolare l’attrice romana ha fatto presente: “Sono due donne opposte. Per me, una bella trasformazione: i registri, il tono della recitazione, il look, tutto è diverso. Per gli attori, l’abito fa il monaco. Il costume è parte integrante del personaggio: anzi io mi appoggio sul costume, mi aiuta a capire chi devo diventare. Mi sono divertita a sceglierli, gli abiti dei miei due personaggi. La moglie del boss napoletano e la signora che vuole conquistare il potere, a Roma, all’ombra del Vaticano. La moda racconta chi sei. La scarpa con i cristalli, la maxi bigiotteria… Il modo in cui si vesti ti dà le movenze e il carattere”.

