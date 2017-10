Carmen Di Pietro/ Video, polemica sul Gf Vip 2 con Marco Predolin dalla Toffanin? (Verissimo)

Carmen Di Pietro nella casa del Grande Fratello Vip 2017

Sul percorso di Carmen Di Pietro nella casa del Grande Fratello Vip 2017 è calato il sipario già da qualche settimana, ma la showgirl oggi pomeriggio a Verissimo avrà la possibilità di ripercorrere tutte le sue avventure nel reality di Canale 5 nell'intervista che concederà a Silvia Toffanin. L’ex inquilina della casa di Cinecittà avrà quindi la possibilità di ricordare le settimane passate sotto l’occhio vigile delle telecamere e di raccontare al pubblico che da sempre la ama quali sono stati i momenti più importanti della sua avventura. Nel corso dell’appuntamento ci sarà spazio anche per le polemiche, dal momento che Carmen Di Pietro è recentemente stata accusata dai suoi compagni di avventura, e in particolare da Marco Predolin, di aver nascosto del cibo in casa e di aver mangiato porzioni più abbondanti rispetto agli altri. La protagonista, nel corso di un acceso faccia a faccia, ha già replicato in maniera molto netta al suo accusatore e oggi pomeriggio, nel salotto di Silvia Toffanin, potrebbe togliersi dei nuovi sassolini dalla scarpa. A questo link è possibile visualizzare il video del botta e risposta fra Carmen di Pietro e Marco Predolin.

CARMEN DI PIETRO E LE BUGIE NELLA CASA DI CINECITTÀ

Carmen di Pietro, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, oggi pomeriggio avrà la possibilità di togliersi qualche piccolo sassolino dalla scarpa e rispondere alle accuse che di recente Cristiano Malgioglio ha mosso nei suoi confronti. L’ex inquilina del grande Fratello vip, infatti, si è commossa quando ha fatto il suo ingresso nella stazione di tristopoli, un luogo che le ricordava il suo passato e quegli anni in cui era costretta a dormire nei treni per partecipare ai provini televisivi. A svelare i retroscena di questa vicenda, però, è stato Malgioglio, che nella casa di Cinecittà ha dato una versione dei fatti diversa: “Carmen ha detto che non aveva soldi e dormiva sui treni, ma così ha fatto sembrare che fosse una povera senza fissa dimora, invece dormiva sui treni perché magari aveva il provino alle 10 del mattino e partiva prestissimo dal suo paese, così si appisolava lungo il tragitto. E’ diverso”. Carmen Di Pietro avrà modo di replicare alle dichiarazioni del paroliere nel salotto di Verissimo?

LE POLEMICHE SUL CIBO

Fuori dalla casa del grande Fratello Vip 2017 Carmen Di Pietro non le manda a dire e questa sera, nel corso del suo intervento a Verissimo, avrà la possibilità di chiarire nell'intervista concessa a Silvia Toffanin alcuni aspetti sulle accuse che i suoi compagni di viaggio le hanno mosso negli ultimi giorni. “Non vedevano l’ora di farmi fuori. Si è mai visto qualcuno essere nominato per una merendina? Hanno usato quella storia come una scusa, così come mi ha raccontato la stessa Simona Izzo. Forse erano invidiosi del fatto che fossi sempre allegra”, ha detto infatti in una recente intervista pubblicata da Fanpage.it Carmen Di Pietro, che con le sue parole non ha manifestato alcuna possibilità di perdono nei confronti dei suoi ex inquilini, per i quali oggi prova soltanto rancore: “Non salvo nessuno, non dopo aver visto tutto quello che mi hanno detto alle spalle. Mi hanno dato della barbona e della falsa, ma i falsi sono loro!”.

