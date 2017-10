Celebration, Rai 2 / Ospiti Ermal Meta e Fabrizio Moro. Serena Rossi e Neri Marcorè riportano la musica in tv

Celebration

DEBUTTA "CELEBRATION" SU RAI1 E SFIDA "TU SI QUE VALES"

Serena Rossi e Neri Marcorè, due attori prestati alla conduzione, riportano la musica in tv nel sabato sera di Raiuno. Oggi, 14 ottobre, in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai, va in onda la prima delle quattro puntate di Celebration, il nuovo programma della Rai che ha la musica al centro di tutto. I due conduttori insieme al critico musicale Ernesto Assante condurranno il pubblico in un viaggio speciale alla scoperta dei vari generi musicali attraverso le icone della musica. Le quattro serate, infatti, saranno dedicate ai re del pop, a quelli del rock, alle grandi voci fino alla serata sulle canzoni. Una grande scommessa per Raiuno che punta su un programma nuovo affidato a due attori che hanno dimostrato un grande talento artistico. Serena Rossi, inoltre, oltre ad essere un’attrice, ha anche una grandissima voce come ha dimostrato agli esordi della sua carriera recitando nella soap opera Un posto al sole e successivamente a Tale e Quale Show e nel suo ultimo film Ammore e Malavita. Celebration è l’ultimo progetto del direttore di Rai1 Andrea Fabiano, da oggi approdato a Rai2. Su Celebration, in conferenza stampa, Fabiano ha dichiarato: “A questa trasmissione tengo particolarmente - spiega Fabiano - perché introduciamo nella programmazione di Rai1 un nuovo elemento: la musica in una chiave diversa. I conduttori sono una coppia inedita e sorprendente. Nei confronti di Rai1 c'è sempre un pensiero contraddittorio: quando proponi programmi con conduttori bandiera si dice: ‘Sempre gli stessi volti’, se proponi programmi e volti nuovi si dice: ‘Però su Rai1 questa cosa…’ Insomma non è facile ma Rai1 deve farsi forte delle bellezze che ha e seminare per il futuro. Rossi e Marcorè sono due talenti. Celebration sarà una festa, con tanti amici e ospiti".

TUTTI GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

E Celebration sarà davvero una festa. La prima puntata sarà dedicata ai re del pop: da Michael Jackson a Madonna, passando per Prince, Elton John e Shakira. Ad affiancare Neri Marcorè e Serena Rossi ci saranno tanti artisti non solo della musica ma del mondo dello spettacolo in genere. Tra gli ospiti che hanno accettato l’invito per la prima puntata ci sono: Raoul Bova, Claudia Gerini, Lillo e Greg, Giampaolo Morelli, Riccardo Rossi, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Noemi, Alex Britti, Michele Bravi, Raphael Gualazzi, Antonino, Alexia. Ma sul palco saliranno anche Renzo Arbore, Gino Paoli, Piero Peluù. J-Ax, Nancy Brilli, Francesco Pannofino, Paola Turci, Ermal Meta, Ruggeri, Elio, Alex Britti, Luca Barbarossa, Arisa, Ron, Leali, Masini, Lino Guanciale, Chiara, Mario Bioni, Noemi e Raf. Molto entusiasta della nuova esperienza è Serena Rossi che sta vivendo davvero un momento magico della sua carriera. Dopo aver sostituito egregiamente Caterina Balivo a Detto Fatto, Serena Rossi è pronta a diventare la nuova regina del sabato sera di Raiuno. "Canteremo anche noi, non vediamo l'ora - aggiunge Serena Rossi -. È una parola grossa, ma sin dall'inizio faremo qualcosa. Mi stanno succedendo tante belle cose, dalla maternità alla gratificazione sul lavoro. Sono felicissima di dividere la scena con Marcorè: con lui condivido la grande passione per la musica. Abbiamo anche alcuni anni fa condiviso un set. Provo grandissima gratitudine per chi mi ha dato questa opportunità. La conduzione di uno show del sabato sera era il sogno di quando ero bambina. Tutte le proposte di lavoro sono arrivate in maniera cristallina e trasparente e ne sono orgogliosa".

