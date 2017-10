Doppia personalità - Murderer upstairs/ Su Rete 4 il film con Josie Davis (oggi, 14 ottobre 2017)

Doppia personalità - Murderer upstairs

NEL CAST JOSIE DAVIS

Doppia personalità - Murderers upstairs va in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 ottobre 2017, alle ore 21.15. Si tratta di un thriller del 2017 che è stato diretto da Jem Garrard (The Wolf Who Came To Dinner, Guns To Mics, Disappeared) e interpretato da Josie Davis (Bella e letale, past obsessions, La verità non può aspettare), Tiera Skovbye (Midnight sun, Christmas cookies, La rovina di mia figlia) e Cameron Bancroft (The wedding march, Garage Sale Mystery - Il mistero della statuetta di giada, L'amore quando meno te lo aspetti). Il film è stato prodotto in Canada e distribuito direttamente nel mercato home video, mentre in Italia viene presentato come film tv in prima visione assoluta su Rete 4, senza essere passato per le sale cinematografiche. Il film è stato distribuito anche con titolo alternativo Secrets of my stepdaughter. Jem Garrard, regista della pellicola, ha diretto principalmente videoclip musicali, fra cui quelli di artisti molto noti come Ringo Starr, Linkin Park e Young Galaxy. Il suo primo documentario, Guns to Mics, era filmato in Sierra Leone e trattava del potere della musica come opposizione alla politica. Dalla direzione di videoclip musicali Garrard è poi passata alla televisione come regista e sceneggiatrice. Doppia personalità - Murderers upstairs è il suo primo film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DOPPIA PERSONALITÀ - MURDER UPSTAIRS, LA TRAMA DEL FILM

Cindy (Josie Davis) e Greg (Cameron Bancroft) sono una coppia apparentemente perfetta. I due vivono con Abby (Ali Skovbye), loro figlia, e con Jenny (Tiera Skovbye), figlia di Greg da un matrimonio precedente. Tutto sembra procedere per il meglio e Jenny ha accettato Cindy come una vera madre. La ragazza però si trova a essere testimone dell'omicidio della sua migliore amica. La polizia sospetta inizialmente proprio di Jenny, ma Cindy prende le sue difese. Nonostante la situazione traumatica, o forse proprio grazie ad essa, la donna e la sua figliastra si avvicinano sempre di più. A un certo punto però Cindy si rende conto che Jenny gli nasconde qualcosa, e comincia a dubitare seriamente della sua innocenza.

