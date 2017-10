FABRIZIO MORO/ Abbandona Amici? L'indiscrezione...(Celebration)

Fabrizio Moro a Celebration

Celebration è uno show che prevede un ampio parterre di ospiti tra cui spicca il cantautore romano Fabrizio Moro che proprio quest’anno è tornato ad essere splendido protagonista grazie all’ultimo album Pace con relativo tour in giro per l’Italia. Per lui un anno straordinario anche in ragione del grande contributo offerto nell’ultima edizione di Amici che tuttavia sembra non possa essere bissata. A svelarlo è stato lo stesso Moro nel corso di una intervista rilasciata a Radio Italia in cui ha anche parlato di un’altra sua grande passione: “Quest’anno non lo so perché il tour fa una pausa di un mese dopo il live del 20 settembre a San Vito Lo Capo (Trapani) in Sicilia ma poi continua anche in inverno: toccheremo dieci città italiane. Non so, credo di no, però bisogna ancora vedere…Altre passioni? Ai fornelli sono bravo, cucina e musica si assomigliano, mi piacerebbe fare Masterchef. Faccio un cous cous buonissimo”.

FABRIZIO MORO, NUOVI PROGETTI FUTURI

Durante la stessa intervista rilasciata a Radio Italia, Fabrizio Moro è andato a toccare diversi argomenti tra cui anche i prossimi progetto professionali che non sembrano escludere un Best Of in versione acustica. Questi alcuni dei passaggi più interessanti dell’intervista di Fabrizio Moro: “Ho pensato di incidere le canzoni che ho dato ad altri in versione acustica: chitarra, pianoforte e quartetto d’archi. Accadrà appena farò un best of: ci sarà un lato con i miei brani e un altro lato con i pezzi affidati ad altri cantanti.. 'Pensa' spesso riproposta per i tanti anniversari di stragi mafiose? Fa sempre piacere riascoltarla per tutto il bene che ha portato. È entrata nell’immaginario collettivo delle persone: vedere ragazzini di 7-8 anni che cantano queste parole senza sapere chi sono e senza conoscere la mia faccia fa impressione. Durante i concerti, ogni volta, osservo il tipo di pubblico che c’è: adesso la maggior parte ha 20-25 anni e canta ‘Portami via’ molto più di ‘Pensa’; questa cosa mi dà gioia perché competere con quel brano è difficile. Inizialmente è stata una canzone molto più grande di me, di quel ragazzo che è andato a cantarla al Festival di Sanremo…”.

