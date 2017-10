FRANCESCO GABBANI/ A novembre l’uscita di Magellano Special Edition (Celebration)

Francesco Gabbani a Celebration

Sulle frequenze di Rai 1 parte in prima serata il nuovo programma Celebration che vedrà tanta buona musica ed ospiti d’eccezione come il cantante Francesco Gabbani vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Occidentali’s Karma. Per Gabbani questo è un anno davvero molto importante che di fatto lo ha consacrato come artista di riferimento tant’è che, in ragione dell’eccezionale successo, ha deciso di dare ai suoi tantissimi fan una interessante sorpresa. Il prossimo 17 novembre uscirà una edizione speciale del suo album Magellano che sarà composto dal classico cd registrato in studio più un cd live dal titolo Sudore, fiato, cuore. Lo ha annunciato lo stesso Gabbani attraverso un post pubblicato dai propri account social. Tra l’altro le sorprese per i fan di Gabbani non finisco qui: il 20 gennaio a Firenze è previsto un concerto evento per festeggiare un anno di enormi successi.

FRANCESCO GABBANI, IL CONCERTO – EVENTO DI FIRENZE

Francesco Gabbani in questi giorni ha praticamente chiamato a raccolta i propri tantissimi fan con un lungo post pubblicato sui social network con il quale ha annunciato l’uscita di una edizione speciale dell’album Magellano e quindi ricordato l’appuntamento di Firenze con il concerto evento. Questo il testo del messaggio pubblicato da Gabbani: “Sono molto felice di comunicarvi due grandi novità! La prima è che il 17 novembre uscirà “Magellano Special Edition”, un doppio CD che conterrà, oltre al mio album “Magellano”, un CD live dal titolo “Sudore, fiato, cuore”, registrato durante il #FrancescoGabbaniTOUR! La seconda è che il 20 gennaio vi aspetto al Nelson Mandela Forum di Firenze per festeggiare tutti insieme i traguardi di questo anno magnifico!”.

