Fedez vs Barbara D'Urso / Parole al veleno: il rapper difende Chiara Ferragni dopo il servizio a Pomeriggio 5

Fedez contro Barbara D'Urso

Metti un servizio a Pomeriggio 5 su Chiara Ferragni e sulla polemica sorta sul suo cane Matilda, per la quale la nota Fashion blogger ha anche ricevuto il suo primo Tapiro d'oro da Striscia La Notizia; e metti il suo fidanzato Fedez che non apprezza nè il servizio di Barbara D'Urso nè le parole da lei usate in diretta su Canale 5. Sono queste le premesse che portano all'inizio di un attacco social che sta già facendo il discutere. È il noto rapper, fidanzato della Ferragni, a lanciare sui social l'attacco a Barbara D'Urso attraverso una storia su Instagram. Con tanto di "filtro" da coniglietto, Fedez dichiara: "Siccome ho visto anche l'inchiesta giornalistica di Barbara D'Urso che parlava della cacca del cane di Chiara... Barbara, lo so che le priorità del tuo tipo di informazione sono queste, però informati perchè le cacche dei cani si raccolgono, le tue cag*te no".

SCOPPIA LO SCONTRO SOCIAL

È ben nota la poca simpatia tra i due e questo ci fa sospettare che l'attacco di Fedez non rimarrà senza risposta da parte della conduttrice che domani pomeriggio ritroveremo in una nuova puntata di Domenica Live. Non è la prima volta che un personaggio noto replica alle affermazioni di Barbara d’Urso attraverso i social. Prima di Fedez era toccato a Belen che aveva risposto anche attraverso un’intervista rilasciata a Le Iene. La diretta interessata Chiara Ferragni preferisce invece tacere sulla questione, ampliamente discussa invece nel servizio di Striscia La Notizia che l'ha vista ricevere il suo primo tapiro da Valerio Staffelli.

