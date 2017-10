Francesca Barra/ La relazione con Claudio Santamaria e l'odio della rete (Sabato italiano)

Francesca Barra a Sabato italiano (Facebook)

Torna oggi sabato 14 ottobre 2017 l'appuntamento con Sabato italiano tra le ospiti della conduttrice ci sarà anche Francesca Barra, nota giornalista e opinionista di programmi tv come Tiki Taka (Italia Uno). Nelle ultime settimane la scrittrice di Policoro è stata al centro della notizia per gli insulti e le minacce ricevute tramite i social network, addirittura da un funzionario pubblico della regione Basilicata. Una situazione difficile che Francesca Barra ha voluto denunciare pubblicamente: tutto nasce dalla separazione dal marito e dall'ufficialità della relazione con Claudio Santamaria, noto attore e regista italiano. I due, presenti insieme alla 74. Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, hanno reagito denunciando per diffamazione gli haters della rete ed hanno parlato pubblicamente della vicenda. Di questo e di molto altro la giornalista discuterà nell'intervista con Eleonora Daniele in programma oggi.

FRANCESCA BARRA, L’ODIO DELLA RETE

Vincitrice di numerosi premiu, tra cui il Premio Rocco Chinnici nel 2011 e il Premio Paolo Borsellino nel 2012, Francesca Barra ha da poco pubblicato il suo ultimo libro: L’estate più bella della nostra vita. La carriera di successo nella scrittura ma non solo, con la Barra nota per le sue apparizioni nei talk show e per la sua forte personalità. E, dato anche il forte senso di giustizia, ha deciso di denunciare tutti gli odiatori della rete: “Il fatto che io e il mio compagno facciamo lavori pubblici non c’entra niente: nel 2017 succede ancora che applichino la lettera scarlatta ad una donna che si è separata dal marito. E’ accaduto che dopo la pubblicazione della notizia della relazione con Santamaria io sia stata oggetto di minacce di strupro e di morte, rivolte anche ai miei figli”, queste le sue parole recentemente a Sky TG 24. Una vera e propria persecuzione social, fon un funzionario pubblico della Basilicata che ha addirittura sostenuto che la figlia minore della giornalista sia figlia di Santamaria. E la Barra ha risposto per le rime, chiedendo l’interdizione dai pubblici uffici.

LO SFOGO DI CLAUDIO SANTAMARIA

Un duro sfogo di Francesca Barra, che ha trovato al suo fianco l'appoggio del compagno Claudio Santamaria. Il noto attore e regista ha voluto esprimere tramite un video postato sui social network la sua vicinanza alla giornalista e la sua indignazione per le offese ricevute: “Vorrei esprimere la mia più profonda indignazione e disgusto per il livello bassissimo in cui versa ancora oggi la società civile. Mi riferisco a tutti i messaggi che sono arrivati alla mia compagna Francesca Barra riguardo la nostra relazione: messaggi minatori, messaggi offensivi e pieni di minacce di morte a lei, a me e, soprattutto cosa che ritengo gravissima, ai suoi figli". Come Francesca Barra, anche Santamaria ha chiesto e invocato provvedimenti nei confronti degli haters: "Queste persone devono essere perseguite dalla legge e gli deve essere tolta la possibilità di esprimere la loro opinione pubblicamente attraverso i social network, devono essere interdetti da qualsiasi social network, hanno perso questo diritto”.

© Riproduzione Riservata.