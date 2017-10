GIAMPAOLO MORELLI/ Tornato protagonista con il suo Coliandro (Celebration)

Giampaolo Morelli a Celebration

L’ISPETTORE COLIANDRO PROTAGONISTA ANCHE AL CINEMA

Tanti gli ospiti annunciati a Celebration tra cui l’attore italiano Giampaolo Morelli che proprio in questi giorni è tornato protagonista sulla Rai con la sesta stagione della serie cult L’ispettore Coliandro diretto dai Manetti Bros e con soggetto scritto dal grande Carlo Lucarelli. Tuttavia Morelli in questo periodo è protagonista anche ai botteghini essendo nel cast del film Ammore e malavita sempre con la regia dei Manetti Bros per quello che sembra essere un funzionale sodalizio artistico. In una recente intervista rilasciata al portale IoDonna, Morelli parla del personaggio interpretato nel film e delle assonanze con Song’è Napule: “Sono Ciro: un po’ John Travolta, un po’ Mario Merola. Devo eliminare una testimone scomoda, ma il casino è che si tratta del mio primo amore. Che fare, schierarmi dalla parte del boss o scegliere il cuore? Assonanze con Song'è Napule? È la stessa Napoli ma raccontata da un altro punto di vista. Questo è un musical: si balla, si canta. Ci sono inseguimenti, pallottole, baci. Non è Gomorra. Qua c’è la speranza di una vita migliore”.

IL SODALIZIO CON I MANETTI BROS

Nella stessa intervista rilasciata da Giampaolo Morelli a IoDonna, l’attore è stato interpellato proprio sul sodalizio artistico stretto con i Manetti Bros. Un sodalizio che secondo il protagonista napoletano è soltanto casuale. Inoltre, Morelli ha dato anche della gustose anticipazioni sui prossimi impegni artistici: “Ma no, ci troviamo bene. Abbiamo lo stesso linguaggio: Eduardo e Massimo Troisi da una parte, Ritorno al futuro e Rocky dall’altra. Quando li ho conosciuti non mi pareva vero: potevamo parlare di questi film e non di quelli d’autore. Se ho rimpianti per la laurea in giurisprudenza? No, era il mio piano B. A 5 esami dalla fine ho mollato per passare a Psicologia, a quel punto ne avevo la metà da fare, poi ho lasciato anche quella… Il piano A era recitare. Nuovi progetti? No, era il mio piano B. A 5 esami dalla fine ho mollato per passare a Psicologia, a quel punto ne avevo la metà da fare, poi ho lasciato anche quella… Il piano A era recitare”.

