Giulia De Lellis / Giovanni Ciacci va all'attacco della gieffina, perché?

Giulia De Lellis

Una delle concorrenti che più ha diviso il pubblico di Canale 5 è stata senza dubbio proprio la nostra Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne continua a far parlare di sé dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e anche in queste ore si continua a farlo. Le sue lacune sulla cultura generale (dalle capitali alla politica italiana) sono sulla bocca di tutti così come le sue frasi ritenute omofobe ed etichettate da Alfonso Signorini come ignoranti. Resta il fatto che la corteggiatrice è sempre al centro dell'attenzione e non solo in casa Mediaset visto che, questa volta, le critiche arrivano da un volto noto di Rai2. A dire la sua è stato il braccio destro di Caterina Balivo, Giovanni Ciacci che a Detto Fatto si occupa di moda (e gossip) a suon di foto e di critiche su look e non solo.

GIOVANNI CIACCI E LE DICHIARAZIONI DELLA DE LELLIS

Giulia De Lellis è stata presa di mira pubblicamente proprio nel corso della sua quotidiana rubrica nel programma del pomeriggio di Raidue. Giovanni Ciacci ha avuto modo di dire delle belle parole su Andrea Damante, fidanzato di Giulia ed ex tronista, che ha conosciuto la scorsa estate e di cui conserva un ricordo positivo, ma non della gieffina. Il punto centrale rimangono ancora le sue affermazioni sui gay, dai figli alla sigaretta nei locali, che non sono andate giù nemmeno a Ciacci che è tornato sull'argomento. Le dichiarazioni della De Lellis nei giorni scorsi erano state prese di mira anche da Vladimir Luxuria che da sempre è paladina dei diritti civili e delle coppie gay. Sicuramente Giulia De Lellis, con le sue dichiarazioni, ha avuto modo di riaprire un dibattito che nel nostro Paese viene sempre evitato.

© Riproduzione Riservata.