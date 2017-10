Grande Fratello Vip 2017 / Diretta dalla casa: il Malessere di Malgioglio e le nuove accuse del Moige

Grande Fratello Vip 2017

In un primo tempo è stata la doccia di Cecilia Rodríguez e il suo insistere sulle zone intime in diretta tv a scatenare l’ira del Moige sul Grande Fratello Vip 2017, ma oggi, dopo la squalifica di Marco Predolin e la nuova presunta bestemmia che potrebbe costare l’espulsione a Gianluca Impostato, il Movimento Italiano Genitori è tornato a tuonare sul reality più discusso della televisione italiana. “Il programma Grande Fratello Vip, in onda ogni lunedì sera su Canale Cinque, è inaccettabile: assistiamo ad ogni puntata ad un’esplosione di indecenza, volgarità e disprezzo”, ha detto infatti il Moige, che con in suo comunicato ha sottolineato che “E’ inammissibile che vengano trasmessi programmi così scadenti, di tale squallore e bassezza culturale, offensivi per la dignità di tutti gli spettatori adulti e minori che siano”. Immediata la risposta di Mediaset, che ha replicato alle accuse con le seguenti parole: “Tutti i programmi Mediaset rispettano le norme e i principi che regolano il sistema radiotelevisivo. E non potrebbe essere altrimenti dal punto di vista legale (…). E’ comprensibile che singole associazioni possano non apprezzare alcune trasmissioni e in questi casi esistono due diversi livelli di protezione: il telecomando e il sistema parental control che assicura a ogni famiglia la possibilità di regolare l’accesso televisivo ai minori”.

CRISTIANO MALGIOGLIO, PROTAGONISTA NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ

È un cristiano Malgioglio più spento del solito quello che si è visto nelle ultime ore sugli schermi del grande Fratello vip 2017. Il paroliere, infatti, orfano di Carmen Di Pietro prima e di Simona Izzo poi, sente di essere assai lontano da quel gruppo di giovani con i quali è costretto a condivide gli spazi nella casa di Cinecittà. Il suo malumore, nelle ultime ore, è stato aggravato da una serie di dolori muscolari, che hanno costretto il concorrente a un lungo e meritato riposo, lontano dalla coreografia che gli altri inquilini hanno realizzato in piscina nel corso dell’intera giornata. In questa occasione, però, Malgioglio ha avuto la possibilità di essere ancora una volta protagonista, dal momento che il suo brano, “Mi sono innamorato di suo marito”, fa da sottofondo alla coreografia dei ragazzi. Incuriosito dal testo, Daniele Bossari ha chiesto al paroliere da cosa sia nata l’idea di comporre una canzone in portoghese e Malgioglio, che nel realizzare il brano ha dovuto rinunciare all'arabo, ha confessato che il tutto è nato da un cambio di programma.

© Riproduzione Riservata.