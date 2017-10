IL CACCIATORE DI DONNE/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage (oggi, 14 ottobre 2017)

Il cacciatore di donne, in prima serata su Rai 4

NEL CAST NICOLAS CAGE E JOHN CUSACK

Il film Il cacciatore di donne va in onda su Rai 4 oggi, sabato 14 ottobre 2017, alle ore 21.05. Il thriller (titolo originale: The Frozen Ground) del 2013 è stato prodotto da diverse case cinematografiche tra cui la Emmett Furla Films e la Amber Entertainment per la regia di Scott Walker il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. I costumi indossati sul set cinematografico sono stati disegnati da Lynn Falconer, le musiche sono state composte da Lorne Balfe e gli effetti speciali portano la firma di Damian Lund. Nel cast sono presenti Nicolas Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens, Dean Horris, Radha Mitchell e Jodi Lyn O’Keefe. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL CACCIATORE DI DONNE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il film è ambientato nel 1983 in Alaska dove un detective, Glenn Flothe (Nicolas Cage) sta cercando da tempo di catturare un pericoloso serial killer che sta seminando panico e morte da ben tredici anni senza che nessuno sia riuscito mai a trovarlo o quanto meno a risalire alla sua identità che cerca in ogni modo di tenere nascosta. In questo momento, il detective Flothe si trova ad indagare sulla morte di una giovane donna di noem Cindy (Vanessa Hudgens) che è stata prima abusata dal killer, poi però, è riuscita a fuggire e si era recata in lacrime alla polizia dove aveva raccontato la sua sconvolgente avventura. La donna in quest’occasione svela l’identità dell’uomo da cui ha subito violenza, si tratta di Robert Hanses (John Cusack), ma il poliziotto che prende la sua testimonianza non le crede anche in luogo del fatto che il potenziale criminale ha un alibi di ferro. Nel frattempo un altro cadavere viene rinvenuto, si tratta ancora di una giovane donna che lavorava come ballerina. Verrà allora mandato un nuovo collaboratore per Flothe, si tratta del detective Jack Halcombe (Nicolas Cage) che inizia a sospettare ci siano delle vicissitudini tra tutti questi casi di misteriose ragazze scomparsi. I due iniziano a lavorare insieme, battendo anche delle piste finora non ancora toccate e così riescono a mettere insieme alcuni piccoli tasselli. Inoltre la storia della giovane donna aggredita da Hanses non convince il detective Halcombe che inizia maggiormente ad indagare su di lui anche perché trova notizie sul suo passato che non sono affatto convincenti. Pian piano analizzando il suo operato fino a quel momento si rende conto che è proprio Robert Hanses il pericoloso serial Killer così cerca di convincere Cindy a tentare il tutto per tutto pur di far crollare ed incastrare l’assassino.

