IL MAGGIORE PAYNE/ Su Italia 1 il film con Damon Wayans (oggi, 14 ottobre 2017)

Il film nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST DAMON WAYANS

Il maggiore Payne è il film che va in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 ottobre 2017, alle ore 13.55. Una commedia (titolo originale: Major Payne) del 1995 prodotta da Damon Wayans e Harry Tatelman con la regia di Nick Castle e con il soggetto scritto da Joe Connelly e Bob Mosher mentre la sceneggiatura è stata adattata da Gary Rosen, Damon Wayans e Dean Lorey. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Craig Safan, il montaggio è stato realizzato da Richard Bowen e i costumi indossati sul set sono stati firmati da Jennifer L. Bryan. Nel cast sono presenti Damon Wayans, Karyn Parsons, Steve Martini, Orlando Brown, Andrew Leeds e Chris Owen. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL MAGGIORE PAYNE, LA TRAMA DEL FILM

Benson Winifred Payne (Damon Wayans), lavora come maggiore nei Marines ed è riuscito ad ottenere una serie di riconoscimenti e di onorificenze grazie al suo gesto eroico con il quale è riuscito a sventare il piano di una banda di trafficanti di droga. Tuttavia, nonostante questo suo forte impegno, a Benson viene comunicato di non poter più far parte dei Marines perché non c'è più bisogno di lui. Si trova così a essere disoccupato, il tutto però per breve tempo in quanto viene chiamato in una scuola militare dove avrà il compito di addestrare alcuni allievi. Quando però Payne arriva sul posto, non viene visto di buon occhio dai ragazzi a cui dovrà insegnare in quanto ha dei modi troppo severi e rigidi. Nello specifico Payne dovrà vedersela con un certo Alex Stone (Steven Martini) che essendo il più grande del gruppo fa una serie di scherzi al maggiore Pyane per indurlo ad andarsene. Tuttavia Payne decide di resistere, al suo fianco si schiera Tiger che nonostante sia il più piccolo, prova stima nei confronti del maggiore. Nonostante l’impegno di Payne però i ragazzi non mostrano attenzione ai suoi insegnamenti ma in seguito ad una forte e dolorosa punizione, tutto il gruppo pian piano inizia ad impegnarsi in vista dei prossimi giochi militari. Tutto a questo punto procede per il meglio, il gruppo è pronto ma proprio qualche giorno prima dell’inizio dei giochi, il maggiore Payne riceve dai Marines l’incarico di svolgere una missione in Bosnia. L’uomo non può far altro che partire, ma i ragazzi anche se delusi decidono di fare del loro meglio. Payne però cambia idea e arriva proprio per assistere i suoi ragazzi agguantare la vittoria.

