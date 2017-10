IL MIO AMICO NANUK/ Su Italia 1 il film con Dakota Goyo (oggi, 14 ottobre 2017)

Il mio amico Nanuk, su Italia 1

NEL CAST DAKOTA GOYO

Il mio amico Nanuk è il film che va in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 otobre 2017, alle ore 21.10. Si tratta di una pellicola per ragazzi del 2014 che è stata diretta da Roger Spottiswoode (A spasso con Bob, Il sesto giorno, Il domani non muore mai) e Brando Quilici (Nefertiti and the lost dynasty) e interpretata da Dakota Goyo (Dark skies - Oscure presenze, Real steel, Thor), Bridget Moynahan (Io robot, John Wick, La regola del sospetto) e Duane Murray (Il caso spotlight, Un amore all'improvviso, Grosso guaio a River City). Brando Quilici è un noto documentarista e fotografo, qui alla sua prima regia di un film. Il mio amico Nanuk, è stato presentato in anteprima al Festival internazionale del film di Roma e quindi distribuito nelle sale di tutto il mondo. Il film nasce da un'idea di Brando Quilici, che aveva lavorato a lungo in Canada per Discovery Channel e National Geographic. Secondo i piani il film doveva essere diretto da Quilici stesso insieme a Hugh Hudson (Momenti di gloria, Sognando l'Africa, Greystoke - La leggenda di Tarzan). Quest'ultimo morì però prima l'inizio delle riperse e fu quindi sostituito da Roger Spottiswoode. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL MIO AMICO NANUK, LA TRAMA DEL FILM

Nanuk è un cucciolo di orso polare di 4 mesi, sua madre è stata intrappolata dai ranger di Devon, in Canada, e portata in elicottero vicino al Circolo Polare. Luke (Dakota Goyo) è un ragazzino residente in città, orfano di padre. Proprio Luke ritrova il piccolo orso, che nomina Nanuk ("orso vagabondo" in lingua Inuit) perduto dalla madre durante lo scontro con i ranger. Per evitare che il cucciolo finisca in uno zoo nel continente Luke decide di riportarlo dalla madre. Il suo unico aiuto viene da Muktuk (Goran Visnjic), una guida Inuit che conosce bene le zone abitate dagli orsi. Il ragazzo, la guida e il piccolo orso dovranno però scontrarsi con una natura poco amichevole. Una terribile tempesta, dopo la partenza, finisce per separare Luke e Nanuk da Muktuk. I due si trovano quindi a dover continuare da soli la ricerca.

© Riproduzione Riservata.