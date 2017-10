Il Segreto / Damian Dos Casas è davvero cambiato? Le opinioni diverse di Camila e Hernando

Il Segreto

Il Segreto tornerà anche oggi pomeriggio su Canale 5 anche se in un orario diverso rispetto alla programmazione feriale. Come accaduto le scorse settimane, infatti, la telenovela spagnola andrà in onda alle ore 15:00 (appena dopo Una Vita) e lascerà poi spazio alla puntate del sabato di Verissimo. Si ripartirà dalla incredibile dichiarazione di Damian che, per evitare l'arresto, ha confessato di essere il figlio di Hernando, che tutti avevano creduto morto durante il terribile incendio della loro abitazione. Sentendosi in colpa per quanto accaduto in passato, il proprietario di Los Manantiales aprirà le porte della sua casa al 'figliol prodigo', cercando di aiutarlo a correggere i tanti errori da lui commessi. Il ragazzo ha infatti chiesto scusa per il suo comportamento, ma le sue parole non sono bastate per convincere Camila. La donna sarà sconvolta all'idea che un essere tanto crudele possa condividere il suo stesso tetto e si dirà persino certa che il figliastro abbia cercato di ucciderla in negozio, manomettendo le scale e causando la sua terribile caduta.

Damian è ancora pericoloso? Hernando corre ai ripari

Per cercare di tranquillizzare la moglie, oggi a Il Segreto Hernando ascolterà i consigli di Don Anselmo e contatterà un famoso psichiatra al quale affidare le cure di Damian. Si tratterà del dottor Fernandez che comincerà fin da subito le prime sedute con il suo paziente. Davanti a lui, il ragazzo si dimostrerà particolarmente pacato e collaborativo ma le sue menzogne non convinceranno affatto Camila, più che mai certa che si tratti soltanto di una facciata per raggiungere il suo scopo. I coniugi Dos Casas si troveranno quindi ad avere opinioni particolarmente contrastanti verso Damian che diventerà oggetto di discussione e litigio per la coppia. Anche Beatriz dovrà fare i conti con le conseguenze delle azioni del suo ritrovato fratello e si recherà da Matias, per chiarire con lui i recenti avvenimenti: ma siamo davvero certi che il figlio di Emilia e Alfonso ascolterà le ragioni della ragazza che non si è tirata indietro, lasciandolo senza ulteriori spiegazioni?

