JEREMIAS RODRIGUEZ VS LUCA ONESTINI / Nuova lite al Grande Fratello Vip: "Hai detto cose che non mi tornano"

Nella casa del Grande Fratello Vip 2 si torna a parlare della rottura avvenuta tra Luca Onestini e Soleil Sorgè, diventata effettiva nella diretta dello scorso lunedì grazie alle dichiarazioni del fratello dell'ex Mister Italia. Da allora, l'argomento è stato ampiamente dibattuto all'interno delle mura della casa e sono scesi in campo anche Cecilia e Jeremias Rodriguez, che hanno detto la loro riguardo quella che ai loro occhi sembra una storia fin troppo strana. Secondo loro, infatti, la coppia nata davanti alle telecamere di Uomini e donne aveva già deciso di lasciarsi prima dell'inizio del reality show vip e il clamore mediatico dei giorni scorsi era un piano ben congeniato per mantenere alto l'interesse nei confronti di Luca Onestini oltre che della sua ormai ex fidanzata. Interrogato dai Rodriguez e da Giulia De Lellis, l'ex tronista aveva chiaramente smentito questa ipotesi ma a distanza di qualche ora lui stesso ha chiesto nuove spiegazioni a Jeremias, uno dei compagni di avventura con il quale ha maggiormente legato nel corso delle ultime settimana. Tale discussione si è trasformata in un vero e proprio litigio.

Jeremias Rodriguez e Luca Onestini ai ferri corti

Nel corso della discussione avvenuta al Grande Fratello Vip, Jeremias Rodriguez ha ribadito ancora una volta quando da lui espresso in precedenza ovvero che "alcune cose non mi tornano" e si è detto certo che sono al termine dell'avventura nel reality show di Canale 5 tutti i nodi verranno al pettine. Anche nel corso della nuova discussione con Luca Onestini, è rimasto fermo su questa opinione nonostante il suo coinquilino abbia cercato più volte di fargli cambiare idea: "Tu non mi vuoi capire, non mi fai neanche parlare!. La discussione è proseguita per una buona mezz'ora e non ha portato a quel chiarimento cercato inizialmente dallo stesso Onestini. Al termine di essa, infatti, Jeremias ha dichiarato apertamente di non voler andare oltre, affermando: "Con un co***** così, io non ci parlo". Verrà ripresa in futuro? Difficile credere che una delle querelle più in voga di questa edizione del GFVip possa essere archiviata senza ulteriori scontri trash.

