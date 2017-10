L’Ispettore Coliandro 6 / Commento prima puntata: le donne, le indagini e il talento di Giampaolo Morelli

Giampaolo Morelli in una scena de "L'Ispettore Coliandro"

Stralunato, irriverente e a tratti maldestro: l’Ispettore Coliandro è tornato in tv con tutte le sfumature che ormai da molti anni rendono il personaggio ideato da Carlo Lucarelli un cult del mondo del piccolo schermo. Il ritmo è sempre lo stesso, con una storia che fa da leitmotiv alle indagini del protagonista, che inciampa sul puzzle da ricostruire quasi per caso e ne diventa l’ignara vittima. Solo e del tutto inconsapevole di ciò che lo circonda, l’ispettore porta avanti le sue analisi quasi per caso, in una disperata ricerca del nulla che finisce quasi sempre per metterlo nei guai. Fanno da contorno a ogni scena personaggi più o meno improbabili divisi fra buoni, buffi e cattivi e fra i quali spunta sempre una donna, motivo principale dei problemi di Coliandro. Anche in questa serie c’è il ritmo giusto, c’è una storia che funziona e come sempre c’è il protagonista, che ancora una volta, grazie allo straordinario talento di Giampaolo Morelli, è riuscito a regalare al suo pubblico una nuova ed esilarante avventura.

LA PRIMA PUNTATA

Giampaolo Morelli è l’attore che ormai da molti anni presta il volto all'amatissimo Ispettore Coliandro e anche in questa serie, fra indagini improbabili, nuovi incontri e vecchi protagonisti, riesce a portare in scena la sua straordinaria capacità di prendersi in giro. Ironicamente serio, Coliandro crede fermamente in tutto quello che fa e non si lascia frenare neanche dal parere contrario dei suoi più stretti collaboratori. Nel corso della prima puntata, infatti, l’ispettore si è lasciato guidare principalmente da un "luogo comune", una mera intuizione che lo ha avvicinato sempre di più alla verità dei fatti: “Giovane, slavo, clandestino e con i soldi”. Questo mix di ingredienti letali ha indotto Coliandro sin da subito a dubitare, contro tutto e tutti, della veridicità delle congetture ipotizzate in un primo momento dalla Polizia. E, ancora una volta, il suo intuito ha avuto la meglio, conducendolo in una torbida vicenda che quasi per caso si è intrecciata con l’indagine fallimentare dei suoi colleghi.

