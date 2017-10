LA SINDROME DI STENDHAL/ Su Rete 4 il film con Asia Argento (oggi, 14 ottobre 2017)

La sindrome di Stendhal, in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ASIA ARGENTO

La seconda serata di oggi, sabato 14 ottobre 2017, di Rete 4 è dedicata al film La sindrome di Stendhal, in onda dalle ore 23.20. Un thriller diretto da Dario Argento ed è stato girato nel 1996, alcuni la definiscono un horror psicologico. Del cast fa parte sua figlia, Asia Argento, che è la protagonista del film e interpreta Anna Manni, una poliziotta che lavora a Roma nella squadra antistupro. Del cast fanno parte anche Thomas Kretschmann (Alfredo Grossi), Marco Leonardi (Marco Longhi) e Luigi Diberti (l'ispettore Manetti). Il film ha vinto un Ciack d'Oro che andò ad Asia Argento per la sua interpretazione. Le riprese si sono svolte tra Roma e Firenze. Il titolo del film si riferisce al disturbo di cui soffre la protagonista, e di cui disse il regista Dario Argento di aver sofferto anche lui da bambino, in visita al Partenone ad Atene. La sindrome di Stendhal prende il nome dal celebre scrittore e si riferisce a un disturbo che colpisce le persone di fronte a opere d'arte che colpiscono la loro sensibilità in modo particolare, specie se tali opere si trovano in spazi molto ristretti. Difatti è anche chiamata sindrome di Firenze, perché si è maggiormente verificata a turisti in visita alle opere di Firenze custodite nella Galleria degli Uffizi. La prima psicologa che ha tentato di studiare tale patologia è Graziella Magherini, che scrisse un libro che Argento ha usato per stendere la sceneggiatura di questo film. Ma ecco in breve la trama del film nel dettaglio.

LA SINDROME DI STENDHAL, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Anna Manni è una poliziotta della squadra antistupro di Roma che viene mandata dai suoi superiori a Firenze per indagare su un serial killer che ha già ucciso molte donne dopo averle violentate. Quando arriva a Firenze la donna non resiste e per prima cosa decide di visitare la Galleria degli uffizi. Qui, come già le era capitato da bambina, cade in deliquio davanti a un'opera d'arte. Viene soccorsa da un uomo, che altri non è che il serial killer. Questi infatti la rapisce e la violenta, e anche se poi Anna riesce a fuggire e a salvarsi il fantasma del suo aggressore la perseguita. Alla fine lo incontra di nuovo per una resa dei conti, ma la vita di Anna è stata cambiata per sempre.

© Riproduzione Riservata.