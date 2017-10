LILLO & GREG/ Diventati virali con la gag “Mamma disperata in chat” (Celebration)

Lillo e Greg a Celebration

Nella prima serata di Rai 1 fa capolino Celebration. Un format che vede tra gli ospiti d’eccezione Lillo & Greg, il duo composto da Pasquale Petrolo e Claudio Gregori. I due comici e musicisti italiani, nelle ultime settimane stanno catalizzando l’attenzione del pubblico grazie all’irriverente sketch della Mamma disperata in chat. Una divertente gag che è diventata virale sul mondo del web anche perché riesce a dare un divertente punto di vista su delle questioni che in effetti chiamano in ballo le mamme nell’odierna società come per esempio l’ossessiva condivisione sulle delle chat di quanto avviene nel corso della giornata sia assieme ai figli che senza di essi. Una ennesima dimostrazione del talento comico di questo duo che nel corso degli anni ha dimostrato di sapersi reinventare.

LILLO & GREG, LA CARRIERA

La storia del duo artistico Lillo & Greg ha avuto inizio grazie alla condivisa passione per il mondo dei fumetti ed in particolare con i due che si sono conosciuti in quanto entrambi dipendenti della casa editrice ACME nelle vesti di autori di fumetti comici. La svolta artistica è arrivata nel 1991 per effetto del fallimento della casa editrice con Lillo & Greg che diedero vita ad un gruppo musicale che improntava le proprie esibizione sull’umorismo: si tratta dei Latte & i Suoi derivati. Dopo qualche anno furono presi in considerazione da Italia 1 per la nascita di un nuovo programma ancora oggi sulla cresta dell’onda: Le Iene. Vi rimasero per tre anni prima di confrontarsi con molteplici programmi come Zelig – Facciamo cabaret, Via Zanardi 33, L’ottavo nano su Rai 2, Stracult, la serie cult Un medico in famiglia, Parla con me e Cavalli di battaglia. I due si sono confrontati anche con il mondo del cinema entrando a far parte del cast di ottimi prodotti come Un Natale stupefacente, Natale col Boss, Natale a Londra – Dio salvi la Regina, Colpi di fulmine, Mi rifaccio vivo e molti altri ancora.

