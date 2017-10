LUCA IMPASTATO BESTEMMIA AL GRANDE FRATELLO VIP / Interviene Marco Predolin: "La legge è uguale per tutti"

Marco Predolin

Una nuova bestemmia potrebbe essere stata pronunciata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2017. Protagonista di una imprecazione che non è sfuggita al pubblico da casa, è Luca Impastato che ora rischia l'espulsione dal programma, proprio come accaduto quasi due settimane fa a Marco Predolin. Il comico, in realtà, ha riportato l'affermazione di un suo collega nel corso di una discussione dai toni apparentemente divertenti, a differenza di quanto accaduto in passato per il suo coinquilino espulso dalla casa. Ma difficilmente il regolamento del reality show di Canale 5 potrà passare inosservato a quanto accaduto, anche perché a distanza di poche ore è diventato oggetto di critiche e discussione nei social network. La diretta serale del prossimo lunedì sarà dunque decisiva anche per Luca Impastato, proprio come accaduto per Predolin? O ai due gieffini verranno riservati due pesi e due misure? Sulla questione è intervenuto di recente proprio l'ex conduttore de Il gioco delle coppie, in un'intervista rilasciata al sito web FanPage.it.

Grande Fratello Vip: le dichiarazioni di Marco Predolin su Luca Impastato

Luca Impastato rischia l'espulsione dal Grande Fratello Vip, anche se a distanza di qualche giorno dalle sue dichiarazioni continua a vivere nella Casa più spiata d'Italia come se nulla fosse accaduto. Quasi sicuramente il suo destino verrà infatti comunicato nella diretta del prossimo lunedì sera direttamente dalla voce di Ilary Blasi, proprio come accaduto due settimane fa per Marco Predolin. È quanto si augura proprio quest'ultimo, secondo il quale anche all'ex compagno di avventura dovrà essere riservato il suo stesso trattamento, sebbene la bestemmia in questione sia stata detta in una circostanza diversa. "A me dispiace perché Gianluca è un amico e una persona carina, ma è giusto che anche lui sia squalificato. La legge è uguale per tutti e mi aspetto che lunedì debba abbandonare la Casa". Per il momento il Grande Fratello non si è espresso, proprio come era accaduto anche per lo stesso Predolin ma la sua presa di posizione appare quasi inevitabile.

