Laura Schmidt/ Ecco chi è la moglie di Vasco Rossi sposata nel 2012

Vasco Rossi e Laura Schmidt

Laura Schmidt è la donna che da oltre 25 anni è accanto a Vasco Rossi. I due non si separano mai sebbene Laura, in questi anni, abbia sempre camminato un passo indietro al marito al quale ha sempre lasciato la scena. Vero animale da palcoscenico ma schivo e timido, Vasco Rossi ha scelto Laura Schimdt tra le migliaia di fans che avrebbero voluto essergli accanto. I due si sono conosciuti, grazie a Massimo Riva, amico e chitarrista di Vasco, scomparso nel 1999, quando lei aveva solo 17 anni e lui il doppio. Nonostante la differenza d’età, tra Vasco e Laura scoppia subito una passione che si trasforma rapidamente in amore. L’anno successivo sono già una coppia a tutti gli effetti e nonostante in quegli anni il rocker sia già famosissimo, riesce a vivere la sua storia d’amore con la Schmidt in modo naturale. Diversissimi ma con tanta voglia di stare insieme. Vasco, infatti, è di Zocca mentre lei è di Milano con origini tedesche. Laura, inoltre, ha studiato in una scuola cattolica, è riservata e non ama stare al centro della scena diversamente al Komandante diventato negli anni una vera rock star. Nel 1991, per Vasco e Laura arriva il frutto del loro amore: nasce Luca Rossi Schmidt. Nonostante la nascita di un figlio e il grande amore che li unisce, Basco Rossi e Laura si sposano solo il 7 luglio del 2012.

LAURA SCHMIDT, L’UNICA DONNA DELLA VITA DI VASCO DOPO LA MADRE

Vasco Rossi ha sempre avuto un debole per le donne al punto da aver più volte dichiarato che avrebbe voluto una figlia femmina perché sarebbe stata l’unica donna che lo avrebbe amato per sempre. Tuttavia, dopo la madre Novella, Laura Schmidt è l’unica donna che è sempre stata presente nella vita di Vasco. Insieme dal 1987, anno in cui si conoscono, i due non si sono più lasciati. Prima di Laura, infatti, Vasco aveva avuto tante storie, finite subito come quelle con le madri degli altri suoi figli, Davide e Lorenzo che lo hanno reso nonno di Davide e Lavina. Laura, invece, entrando in punta di piedi nella vita di Vasco è riuscita a conquistarlo. Il loro matrimonio dura da molti più anni rispetto a quel 2012, anno che resterà importante solo dal punto di vista burocratico. Vasco, infatti, decise di sposare Laura l’anno in cui stette male. Il rocker, infatti, voleva assicurare dei diritti alla moglie e al figlio Luca qualora non fosse riuscito a superare la malattia.

