Loredana Lecciso/ Su Al Bano: “Sono stata gelosa di Romina” (Verissimo)

“All’inizio sono stata gelosa di Romina”. Non ha dubbi Loredana Lecciso, a Verissimo, che dopo aver fatto i conti per molto tempo con l’ingombrante passato di Al Bano Carrisi, oggi sembra determinata a voltare pagina. La showgirl, infatti, questo pomeriggio avrà la possibilità di raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin, dove parlerà, ancora una volta, del suo rapporto di coppia con l’amato cantante di Cellino San Marco: “L’unione tra me e Al Bano ha quasi raggiunto la maggiore età: siamo insieme da 17 anni”, dirà infatti la Lecciso, che nel corso del lungo intervento nel salotto del talk show di Canale 5 avrà inoltre la possibilità di commentare le recenti affermazioni rilasciate da Romina Power: "Trovo le sue dichiarazioni ironiche, ma come madre dei miei figli, potrei non averle gradite particolarmente”. I fan che con dedizione ancora sperano in un ritorno di fiamma tra gli amatissimi Al Bano e Romina dovranno quindi rassegnarsi?

LE DICHIARAZIONI DI ROMINA POWER SU AL BANO

Dopo le recenti dichiarazioni di Romina Power, che nel salotto di Verissimo ha affermato con un pizzico di ironia di essere ancora innamorata di Al Bano e di essere certa che il suo ex nutra ancora dei sentimenti nei suoi confronti, questo pomeriggio la parola passerà a Loredana Lecciso, che di fronte alle dichiarazioni della sua rivale ha scelto di non restare con le mani in mano. La showgirl, infatti, avrà la possibilità di ripercorrere tutta la sua storia d’amore con Al Bano e dire la sua su quel passato ancora oggi così ingombrante. Di recente, la Lecciso ha rotto il silenzio sulla questione affidando le sue parole al settimanale Chi, dove ha lanciato un messaggio proprio alla sua rivale: “Romina fattene una ragione, Al Bano è mio”. A confermare ogni parola è stato di recente lo stesso Al Bano Carrisi, che nel salotto di Silvia Toffanin, qualche settimana fa, ha avuto parole di affetto per la sua nuova compagna: “Sto vivendo una fase eccezionale con Loredana. Lei è molto più saggia e colta di quello che gli altri possono pensare“.

LOREDANA LECCISO E LA STORIA D'AMORE CON AL BANO CARRISI