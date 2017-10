Luca Onestini e Soleil Sorgè/ Cecilia e Francesco Monte dietro la crisi? L’agenzia svela gli altarini

Luca Onestini e Soleil Sorgè

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 volano accuse. Dopo la scorsa diretta durante la quale Luca Onestini ha saputo degli incontri tra la fidanzata Soleil Sorgè e l’ex tronista Marco Cartasegna, nella casa più spiata d’Italia si sono diffuse due correnti di pensiero: da una parte ci sono quelli che credono totalmente a Luca, considerandolo una persona onesta e sincera e, dall’altra, ci sono Cecilia e Jeremias Rodriguez che continuano a considerare la situazione “sporca”. I fratelli Rodriguez, infatti, hanno svelato agli altri inquilini della casa che la crisi tra Luca e Soleil potrebbe essere stata studiata a tavolino prima dell’ingresso dell’ex tronista nella casa. Cecilia, infatti, ha raccontato che era a conoscenza dei messaggi che Luca si scambiava con Giulia Latini e che aveva saputo che, durante la permanenza nella casa di Luca, Soleil avrebbe dovuto provarci con uno dei fidanzati delle concorrenti scatenando così del sano gossip. Accuse ben precise che hanno spinto l’agenzia di cui fanno parte Soleil e Luca a chiarire tutta la situazione. L’ex tronista e la Sorgè fanno parte dell’agenzia The One celebrity. I due, tuttavia, hanno scelto l’agenzia di cui fanno parte tanti volti noti di Uomini e Donne solo da metà agosto. Prima, infatti, erano rappresentati dall’agenzia di Francesco Monte, fidanzato di Cecilia. Secondo quanto si legge sul portale 361magazine, dunque, dietro la crisi tra Luca e Soleil e i successivi attacchi che Onestini sta ricevendo all’interno della casa, potrebbe esserci la vendetta di Cecilia e Francesco.

LA SMENTITA DELL’AGENZIA

Le parole di Cecilia Rodriguez hanno scatenato molto rumore. La sorella di Belen ha rivolto accuse pesanti a Luca e Soleil al punto che l’agenzia The One celebrity ha voluto chiarire subito la situazione: “Quello che dice Cecilia non lo sappiamo, ma mi sembra una sciocchezza. Quale sarebbe stato il nostro vantaggio? Soleil sarebbe potuta rimanere in studio per 12 puntate del Grande Fratello e andare dalla D’Urso come aveva fatto l’anno scorso la De Lellis” – fa sapere l’agenzia che rivela anche che Luca e Soleil sono entrati a far parte dell’agenzia solo dopo un’attenta valutazione – “Ci siamo permessi di dare un solo consiglio a Luca: di essere onesto, di non fare nessun tipo di gioco sporco perché sarebbe uscito fuori e di seguire quello che aveva fatto Andrea Damante l’anno scorso all’interno della casa”, ammette la The One Celebrity e continua “Non entriamo nei rapporti privati dei ragazzi e non avremmo alcun interesse nel far lasciare le coppie, anzi”.

