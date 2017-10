MICHELE BRAVI/ Festeggia il Doppio Disco di Platino (Celebration)

Michele Bravi a Celebration

Nella prima puntata del nuovo show di Rai 1, Celebration, tra i tanti artisti ospiti c'è il talentuoso Michele Bravi che in questa annata è grande protagonista con il suo album Il diario degli errori. Un successo straordinario che si trascina avanti ormai da diversi mesi tant’è che proprio in questi giorni il giovane artista ha potuto festeggiare assieme ai propri fan la certificazione di Doppio Disco di Platino. Nello specifico Bravi ha voluto ringraziare i tanti che hanno apprezzato il suo lavoro discografico con un lungo post in cui si legge: “Oggi è 'Il Diario degli Errori' è diventato ufficialmente Doppio Disco di Platino. Per noi che conosciamo la storia, le persone e l'amore che questa canzone racconta, preziosissimo lo era già da tempo.. 'Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli error' è una preghiera d'amore e l'aver trovato così tante anime che hanno pregato e pregano tutti i giorni insieme a me mi fa commuovere e sorridere allo stesso tempo. Grazie per tutta la bellezza”.

MICHELE BRAVI, IL VIDEO DI ‘DIAMANTI’

Un momento d’oro per il giovane cantante Michele Bravi che in questi giorni oltre ad aver ottenuto per il suo album Il diario degli errori l’importante riconoscimento del doppio disco di platino, sta letteralmente scaldando i cuori dei propri fan con il video del suo terzo singolo estratto, Diamanti. Un video nel quale Bravi oltre alla consueta bravura interpretativa, ha voluto enfatizzare le proprie capacità di attore come lui stesso ha ammesso nel post pubblicato sui social con cui ha annunciato l’uscita del video. Ecco quanto scritto da Bravi: “È appena uscito il videoclip di Diamanti su Vevo!!! Stavolta ho deciso di mettermi in gioco più nel ruolo di 'attore' per raccontarvi questa 'favola da grandi'... Sono al terzo singolo di un progetto che mi ha cambiato la vita: senza il vostro calore tutto il nostro 'Mondo di Carta' non ci sarebbe mai stato. Grazie per sempre”.

