NCIS - Los Angeles 8/ Anticipazioni del 14 ottobre 2017: la squadra in un nuovo scontro con Salazar

NCIS - Los Angeles 8, in prima tv su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 14 ottobre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 19°, dal titolo "Volo 767". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'NCIS viene convocata per indagare sul furto di importanti dati top secret ad opera di un hacker asiatico, che ha ucciso un analista. Le autorità sospettano il coinvolgimento di una coppia di coniugi, date le loro abilità in campo informatico ed il collegamento con la vittima. Intanto, Callen (Chris O'Donnell) si trova in missione segreta su richiesta di Hetty (Linda Hunt) e Anna (Bar Paly) deve quindi collaborare con Sam (LL Cool J). Per portare avanti le indagini sulla morte di Logan Gorman (Andy Cohen), la squadra si unisce all'agente speciale Flynn (Scott Grimes), che ha iniziato a collaborare con l'NSA. Hetty decide di inviare in un ritiro per coppie nei boschi Nell (Renée Felice Smith) ed Eric (Barrett Foa), tenuti sotto controllo da Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen). Sembra infatti che i coniugi Nelson si trovani in uno chalet per incontrare l'acquirente e vendergli i dati rubati. A nulla serve il fatto che Eric contesti la missione e Deeks non approvi il camper scelto per l'appostamento. Dato il sequestro dei cellulari, Eric e Nell sono costretti ad amplificare il raggio d'azione delle onde radio per permettere a Flynn di sentire tutto quello che si dicono. Sam e Anna scoprono invece che i Logan frequentavano la vittima e la fidanzata a livello personale. Nel frattempo, Callen continua a tenere sotto controllo il suo obiettivo e con sua sorpresa scopre che si tratta del marito di Joelle Taylor (Elizabeth Bogush). Scoperto che l'assassino è un certo Trevor Young (Kane Lieu), Sam e Anna si mettono sulle sue tracce, mentre Eric e Nell perdono di vista i Nelson, che scompaiono improvvisamente nei boschi. Una volta sul posto, Sam e Anna sorprendono all'interno uno sconosciuto all'interno e scoprono che aveva appena ucciso Trevor, il mediatore del vero acquirente. Nell e Eric invece continuano a cercare i Nelson, mentre Callen incontra in segreto la Taylor e scopre che aveva già un figlio all'epoca della loro relazione. Una volta trovati i Nelson, Nell e Eric scoprono che hanno dovuto agire per conto di un'altra persona che ha preso in ostaggio la sorella della donna solo per ricattarli. Sam e Anna riescono tuttavia ad intercettare il luogo in cui la donna viene tenuta in ostaggio, mentre Deeks e Kensi inseguono uno dei complici. Sarà però Eric a far saltare in aria il suo mezzo dopo aver salvato Nell dall'impatto, conquistando un bacio della collega.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 OTTOBRE 2017, EPISODIO 19 "VOLO 767"

Nell'episodio di questa sera, la squadra di Callen dovrà fare i conti con la morte di un pilota di missili. Callen dovrà infatti andare sotto copertura con Sam per seguire le tracce del complice, che si trova a bordo di un aereo diretto a Tokyo. Intanto, Deeks decide di organizzare una sorpresa per Kensi ed il resto del gruppo. I testimoni che hanno assistito alla morte di Rhodes affermano che si sia trattato di un'esplosione improvvisa, che mette Kensi e Deeks sulle tracce dei colleghi della vittima. In seguito, i due incontreranno di buono Belinda, che non esiterà a chiedere un appuntamento all'agente in presenza della fidanzata. Deeks però continuerà a flirtare con la donna solo per ottenere delle informazioni, scoprendo che potranno parlare solo con 5 ingegneri su 7, dato che i due principali hanno deciso di rimanere a casa per via del lutto. In seguito emerge che Stern è un amico di Sam e questa volta toccherà a Kensi mettere in campo le sue abilità di seduttrice. Durante il volo, Sam e Callen scoprono invece che un assistente di volo è stato ucciso e che il pilota che sta guidando l'aereo è Miguel Salazar.

