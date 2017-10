NCIS - New Orleans 3/ Anticipazioni del 14 ottobre: un assassino fra i Marines?

NCIS - New Orleans 3, in prima tv su Rai 2

NCIS - NEW ORLEANS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 14 ottobre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - New Orleans 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 17°, dal titolo "Il giustiziere". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un ufficiale donna della Marina viene ritrovata uccisa e con gli occhi asportati. Durante l'autopsia, Loretta (CCH Pounder) realizza con terrore che l'assassino è una sua vecchia conoscenza, Jack Gordon (Mustafa Shakir), un uomo che ha contrubuito a far incarcerare. Loretta teme inoltre che possa essere la sua prossima vittima, dato che il primo omicidio è stato compiuto per vendicarsi di quanto avvenuto vent'anni prima. Anche se la vittima era fidanzata con Gordon all'epoca dei fatti, decise infatti di testimoniare contro di lui durante il processo. Pride (Scott Bakula) incarica quindi LaSalle (Lucas Black) e Gregorio (Vanessa Ferlito) di incontrare il precedente avvocato di Gordon, che potrebbe subire la stessa vendetta della Decker. Devon Mitchell (David Alan Basche) mette quindi gli agenti sulle tracce di Todd Burger (John Jabaley), un vecchio collega dell'ex detenuto che ha testimoniato contro di lui. Per assicurarsi che Loretta sia al sicuro, King decide alla fine di proteggerla nel suo stesso appartamento. Gordon tuttavia si presenta all'esterno e viene arrestato, ma continua a dichiararsi innocente. In seguito all'interrogatorio, Loretta inizia a dubitare delle sue precedenti conclusioni e decide di riesaminare le prove del vecchio caso. Gordon afferma inoltre di non essere responsabile nemmeno del primo omicidio e di essere stato incastrato. I successivi esami dimostrano che le sue parole sono reali e che la prova trovata sul corpo della vittima è stata piazzata in realtà dal vero assassino. I sospetti si dirigono infine verso Mitchell, che ha cercato di impedire la riapertura del caso. Dopo un incontro romantico con Rita Devereaux (Chelsea Field), Pride decide di seguire alcune informazioni in possesso alla donna per indagare su un caso particolare. Decide di unire le forze con la Gregorio per rintracciare un avvocato della Marina scomparso in modo misterioso. Si scopre che Noah Sandler collaborava con Fort McArthur, un'accademia militare privato che collabora con la Polizia per il recupero di alcuni soggetti problematici. Intanto, LaSalle trova grazie a Sebastian l'auto dell'avvocato in una zona sperduta vicino alla palude e scopre che qualcuno ha formattato il suo computer poco prima della scomparsa. Durante la perlustrazione, la squadra trova infine il corpo dell'uomo immerso nell'acqua e circondato dagli alligatori. La squadra inizia a considerare il movente dell'omicidio dell'avvocato, passando al vaglio un'indagine personale che stava conducendo poco prima del suo omicidio. I sospetti di Rita si dirigono verso Terrence Lewis, che tuttavia risulta scomparso dall'Accademia da diverse settimane. Il suo corpo viene ritrovato in seguito da Sebastian durante il perlustramento della palude. Rita diventa sempre più nervosa ed inizia a cercare fra i precedenti di tutti i cadetti entrati in contatto con Noah, scoprendo che hanno commesso crimini importanti. La donna vorrebbe mettere in arresto preventivo tutto il gruppo e Pride deve calmarla ancora una volta. Si scopre poi che il ragazzo è stato ucciso in seguito ad un evento collegato al Tenente Max Cabral (Kelvin Harrison Jr), ma che il vero responsabile è Will Dorsey (Brandon Fobbs), il Capitano dell'Accademia. I Cadetti tuttiavia prendono in ostaggio LaSalle e Sonja (Shalita Grant) per dimostrare la propria innocenza.

ANTICIPAZIONI DEL 14 OTTOBRE 2017, EPISODIO 17 "IL GIUSTIZIERE"

Un testimone assiste all'omicidio di il titolare di un bar ed identifica il responsabile come un membro della Marina. L'uomo infatti aveva un tatuaggio sul braccio, così l'NCIS viene incaricata di indagare sul caso. Grazie alle telecamere di sorveglianza del locale, si scopre che l'aggressore è stato picchiato nei minuti precedenti all'omicidio, ad opera di cinque persone. Grazie all'analisi del DNA sulla scena del crimine, Sebastian risale fino al nome di Joe Brossett, un Sergente. Risulta che quest'ultimo fosse a capo della Force Recon e che quindi abbia ricevuto un addestramento tale da permettergli di confrontarsi con le situazioni più difficili. Questo spiega come sia riuscito a resistere al pestaggio, ma non perché abbia ucciso il titolare del bar. Risulta infatti che Brosette abbia collaborato con la Polizia per fronteggiare il crescendo di violenza del suo quartiere.

