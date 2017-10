Oroscopo di oggi / Paolo Fox, previsioni 14 ottobre 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 14 OTTOBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare i segni nello specifico partendo da Pesci e Leone secondo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone potrebbe impegnarsi nella ricerca di una nuova attività, infatti non si è soddisfatti dello stipendio oppure delle spese per raggiungere il posto di lavoro. Si deve ottimizzare la vita, anche in vista di spese future che potrebbero essere più sostanziali del previsto. Confrontarsi con gli altri in questo periodo è difficile; si è circondato da nemici, rivali e invidie. Bisogna prediligere l'amore; i giovani dovrebbero guardarsi intorno. Non bisogna fare passi falsi per quanto riguarda i soldi. I Pesci vivono un piccolo calo fisico nella giornata di sabato che è comunque priva dell'apatia, stanchezza e noia che aveva caratterizzato le settimane precedenti e che erano una scusa per procrastinare. In passato il segno ha avuto dei problemi personali e di lavoro anche importanti, ma è arrivato il momento di abbandonare l'atteggiamento disfattista ed esporti per dare il massimo. Il segno è favorito se si decide di chiarire una questione d'amore in sospeso. Giove favorevole, Saturno lo sarà da dicembre.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo il nostro viaggio nell'oroscopo di oggi, sabato 14 ottobre 2017, fatto dal noto astrologo Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle dai segni zodiacali in difficoltà. I Pesci vivranno un leggero calo fisico che porterà a stanchezza e noia, non si riesce mai ad essere positivi e si rimane piuttosto delusi dalle aspettative che si erano create sulla prima giornata di questa settimana. La Bilancia non deve assolutamente esagerare nelle provocazioni che possono portare una persona dalla parte giusta, ma che possono anche creare dei rischi molto particolari. Bisogna trovare la voglia di ripartire e magari di imbarcarsi in un nuovo interessante progetto. La forza però non c'è e allora servirà ricaricarla nelle prossime ore. Il Sagittario non vive un momento brillante soprattutto sul lavoro. Attenzione per le coppie in crisi che potrebbero rischiare di trovarsi in un momento di disagio.

CHI SALE E CHI SCENDE

E' arrivato il momento di andare a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo fatto da Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Bisogna prediligere l'amore per i nati sotto il segno del Leone; i giovani dovrebbero guardarsi intorno. Non bisogna fare passi falsi per quanto riguarda i soldi. Il Pesci è favorito se si decide di chiarire una questione d'amore in sospeso. Giove favorevole, Saturno lo sarà da dicembre. Scende il Sagittario che non vive un momento molto brillante per quanto riguarda il lavoro. Anzi ci sono dei disagi che sicuramente stanno compromettendo diverse situazioni vissute in questo periodo. E' arrivato il momento di provare a fare le cose con più attenzione, senza esagerare come capitato in passato. L'obiettivo è quello di essere sempre e comunque positivi nelle scelte che vanno fatte in questo momento.

