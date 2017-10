QUALCOSA DI STRAORDINARIO/ Su Italia 1 il film con Drew Barrymore (oggi, 14 ottobre 2017)

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST DREW BARRYMORE

Qualcosa di straordinario va in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 ottobre 2017, alle ore 19.00. La commedia sentimentale (titolo originale: Big Miracle) è stata diretta dal regista Ken Kwapis nel 2012 il cui soggetto è stato tratto dal libro Freeing the Whales scritto da Tom Rose mentre l’adattamento della sceneggiatura è stata curata da Jack Amiel e Michael Begler. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Cliff Eidelman, il montaggio è stato curato da Cara Silverman ed il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a John Bailey. Nel cast sono presenti John Krasinski, Drew Barrymore, Kristen Bell, Vinessa Shaw e Stephen Root. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica della Universal Pictures in collaborazione con la Anonymous Content e della Working Title Films. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUALCOSA DI STRAORDINARIO, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola è ambientata in Alaska dove un giornalista di nome Adam Carlson (John Krasinski) insieme alla sua fidanzata Rachel (Drew Barrymore) che lavora come volontaria di Greenpeace stanno cercando di unire le loro forze per salvare la vita di alcune balene rimaste imprigionate. Nello specifico si tratta di tre balene grigie, uno dei quali è un tenero cucciolo che sono finite all’interno di un buco che si è creato nel ghiaccio in quello che è il Circolo Polare Artico. Proprio grazie a Adam e a Rachel, si riesce a fare questa scoperta. Il giornalista però decide di rendere subito nota la notizia per un proprio tornaconto personale. Adam spera infatti che una simile situazione possa aprirgli qualche strada di qualche importante giornale e magari essere l’occasione che aspettava da tempo migliorando quella che è la sua attuale e precaria condizione lavorativa. Questa notizia fa subito il giro del mondo, infatti tutta la stampa compresa quella internazionale si interessa alla vicenda in cui si trovano coinvolte le tre balene e ciascuno prova a fare del suo meglio per mettere in moto un aiuto concreto che dia una speranza di salvare la vita alle tre balene grigie. Siamo però in piena Guerra Fredda e la situazione è alquanto compromessa, tuttavia con l’aiuto della popolazione locale Adam e Rachel riescono in qualche modo ad entrare nelle grazie di alcuni gruppi ostili. Tuttavia in loro aiuto scenderà sia la Guardia Nazionale ma anche e soprattutto il presidente degli Stati Uniti nella figura di Ronald Regan. Di maggiore aiuto tecnico si rivelano essere due noti imprenditori che mettono a disposizione alcuni enormi ventilatori per il ghiaccio che servono a mantenere quanto più possibile il foro del ghiaccio sempre aperto. Gli sforzi saranno immani, ma alla fine si riuscirà a salvare solo due balene mentre il cucciolo morirà.

