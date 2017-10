QUELLE STRANE OCCASIONI/ Su Iris il film con Alberto Sordi e Paolo Villaggio (oggi, 14 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Iris

Il film Quelle strane occasioni va in onda su Iris oggi, sabato 14 ottobre 2017, alle ore 21.00. La commedia a episodi è stata realizzata in Italia nel 1976 e prodotta da Fausto Saraceni che ha visto la collaborazione di tre registi quali Luigi Comencini, Nanni Loy e Luigi Magni con soggetto di Sergio Corbucci e Rodolfo Sonego mentre la stesura della sceneggiatura hanno collaborato Leo Benvenuti, Piero De Bernardi e lo stesso Sonego. Le musiche della colonna sonora sono di Piero Piccioni, il montaggio è stato realizzato da Nino Baragli, Franco Fraticelli e Ruggero Mastroianni e la scenografia è stata ideata da Fiorenzo Senese e Lucia Mirisola. Nel cast tanti nomi importanti dello scenario italiano come Paolo Villaggio, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli, Massimo Ferrero e Olga Karlatos. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUELLE STRANE OCCASIONI, LA TRAMA DEL FILM

Giobatta (Paolo Villaggio) vive ad Amsterdam ma è un emigrato italiano. Qui cerca l’occasione della vita, ma tutti i suoi tentativi sono vani. Una sera si ritrova suo malgrado coinvolto in una rapina, e proprio in questa occasione uno dei malviventi si rende conto che Giobatta è superdotato. Così con la forza viene condotto all’interno di un night dove gli viene fatto firmare un contratto per tenere uno spettacolo osè. I suoi guadagni quindi ora gli vanno bene, ma nasconde tutto alla moglie, la quale una sera si reca proprio nel locale dove lavora il marito e qui scopre tutto. Dopo una serie di vicissitudini, Giobatta viene licenziato, il suo posto viene preso da sua moglie che diventa la vera icona sexy del locale e che tradisce il marito con un uomo di nazionalità turca che a quanto pare è pure più prestante del marito.

Viene poi raccontata la storia di un uomo di nome Antonio Pecoraro (Nino Manfredi) che non ha molta dimestichezza con le donne infatti nella sua vita ha avuto una sola relazione con una donna ed è diventato anche un padre opprimente per la figlia Paola (Giovannella Grifeo). Un giorno a casa del signor Antonio si presenta la figlia di un suo amico, una ragazza molto disinibita. In occasione dell’uscita della moglie e della figlia, questa ragazza confessa il suo amore ad Antonio, i due finiscono a letto insieme. Inoltre la ragazza svela ad Antonio che in passato sua moglie l’ha tradita con suo padre. Antonio è sconvolto dalla notizia, così quando la ragazza va via e rientra sua moglie e sua figlia, Antonio molto chiaramente fa capire alla fedifraga di essere a conoscenza del suo tradimento.

Infine vi è la storia di Monsignor Ascanio (Alberto Sordi) che si ritrova bloccato in un ascensore. Con lui vi è anche una ragazza molto provocante di nome Donatella (Stefania Sandrelli) che tenterà in ogni modo di sedurlo.

