RAOUL BOVA/ La "pancetta" che allarma le fan (Celebration)

Roul Bova a Celebration

Tra gli ospiti che questa sera andranno ad impreziosire la prima puntata di Celebration spicca l’attore romano Raoul Bova considerato universalmente un sex - symbol e degno rappresentante della bellezza italica al maschile. Un fisico statuario che tuttavia nell’ultimo periodo sembra aver perso un po’ di smalto o quanto meno questo è quanto si evince dalle foto apparse sui principali giornali di gossip. In particolare Bova è stato immortalato in costume insieme alla propria compagna Rocio Munoz, visibilmente appesantito con i pettorali e la consueta tartaruga che hanno lasciato spazio ad una classica ‘pancetta’. Naturalmente anche l’attore romano deve fare i conti con il passare degli anni (ha da poco spento 46 candeline) e con le relative conseguenze anche se c’è da scommettere che presto riprenderà la migliore forma.

RAOUL BOVA E LA VICENDA GIUDIZIARIA

Nello scorso mese di luglio Raoul Bova è stato condannato in primo grado per un reato fiscale mettendolo così in cattiva luce agli occhi dell’opinione pubblica. Tuttavia lo stesso attore ha voluto chiarire la vicenda con un lungo intervento sui social network nel quale spiega la dinamica dei fatti: “Il silenzio, in alcuni casi, suona come una condanna ed è per questo che voglio precisare alcuni fatti.. ..preciso che ho sempre pagato il dovuto e non sono stato condannato per evasione fiscale (né per altri reati), ma sono stato condannato in primo grado semplicemente a causa di un contratto che ho stipulato con la mia società di produzione che curava e gestiva, in assoluta trasparenza, la mia immagine: contratto lecito e utilizzato da moltissimi protagonisti del mondo dello spettacolo in Italia e all’estero. Il Tribunale penale di Roma ha ritenuto tale contratto, suggerito e gestito dal mio commercialista dell’epoca, illecito, mentre altri giudici, quelli Tributari di Roma, lo hanno considerato a tutti gli effetti lecito e valido. Sono colpevole solo di non essermi laureato in Economia e Commercio e di non essere stato in grado di gestirmi da solo la contabilità. Mi sono affidato ad un professionista che ha operato, per quanto nelle mie conoscenze, in completa trasparenza. Vedremo quello che succederà nei prossimi gradi di giudizio”.

