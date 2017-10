RAPHAEL GUALAZZI/ Uscita l’edizione International del suo album (Celebration)

Raphael Gualazzi a Celebration

Nella prima puntata del nuovo show di Rai 1, Celebration, presentato da Serena Rossi assieme a Neri Marcorè, tra i tanti ospiti anche il noto musicista, compositore e cantante italiano Raphael Gualazzi. Un grande artista molto amato ed apprezzato non solo in Italia dove è diventato punto di riferimento per gli appassionati di jazz, ma anche all’estero. Nel 2016 ha pubblicato l’album Love Life Peace sotto l’etichetta discografica Sugar, permettendogli di confermare tutto il talento di cui è in possesso peraltro raggiungendo il quarto posto della classifica dei venduti. Un risultato ottimo soprattutto se si tiene conto che la musica jazz non ha un seguito in Italia comparabile a quella di altri generi. Tra l’altro proprio in questi giorni Raphael Gualazzi a conforme del suo essere artista internazionale, ha pubblicato una versione speciale di Love Life Peace. In particolare si tratta di una Edition International.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Raphael Gualazzi dopo l’ospitata in programma questa sera a Celebration su Rai 1, è atteso da una lunga serie di appuntamenti e nello specifico con diversi concerti non solo in Italia ma anche all’estero. Il prossimo 18 ottobre Gualazzi sarà al Teatro Farnese di Parma nell’ambito del Festival Verdi, il 2 novembre sarà ad Indolgstadt nella regione tedesca della Bavaria, il 18 novembre sarà la volta di Parigi presso il Salle Pleyel per il Jazz Love Disney. Nel mese di dicembre si riprende dal giorno 6 con Gualazzi atteso a Bologna presso il teatro Duse per una tappa del suo tour Love Life Peace, l’8 all’Auditorium Conciliazione a Roma, il 9 a Padova presso il Gran Teatro Geox ed il 22 dicembre si chiude l’anno al Teatro Dal Verme di Milano. Insomma ancora tantissimi concerti in programma per uno degli artisti italiani più in vista del momento.

