RICCARDO ROSSI / I ragazzi della Terza C ancora protagonisti (Celebration)

UN ESPERTO DI VINILI

Tanta buona musica ma non solo nella prima ed attesa puntata del nuovo programma Celebration, condotto sulle frequenze di Rai 1 dalla nuova coppia di presentatori composta da Neri Marcorè e Serena Rossi. Infatti, tra gli ospiti figura anche l’attore Riccardo Rossi che tuttavia nell’ultimo periodo si è occupato della conduzione di un programma sugli storici vinili. Una tipologia di supporto audio che indubbia ha un certo fascino sul pubblico come ha raccontato lo stesso Rossi in una intervista rilasciata alla celebre rivista RollingStone poco prima dell’inizio della sua trasmissione: “Guarda, io ho fatto due o tre traslochi nella mia vita e ho dato una mano a un sacco di altre persone. Se c’è una cosa dalla quale non ti separi sono i vinili. Nessuno ci è riuscito, nessuno li butta: c’è chi li lascia dalla madre, chi prende un magazzino, ma nessuno li butta. Ha una mitologia vera e propria: per quelli della mia età era il primo acquisto tangibile, il primo hardware. E tutti quelli che sono venuti nel programma hanno raccontato qualcosa, è un argomento che tira fuori le manie delle persone, le loro paranoie”.

CARRIERA ED AMORE PER LA MUSICA

Riccardo Rossi è un attore e personaggio televisivo nato a Roma nel 1962 diventato famoso grazie ad uno storico telefilm di casa Mediaset, I ragazzi della Terza C, in onda negli anni Ottanta e dove interpretava il ruolo di Mazzocchi senza poi dimenticare anche un altro telefilm dagli ascolti importanti come College. In carriera ha recitato in moltissimi film molto famosi come Piccolo grande amore, SPGR 2000 e ½ anni fa, Notte prima degli esami – Oggi, Scusa ma ti chiamo amore, Tutto l’amore del mondo e Nessuno mi può giudicare. A proposito di musica, nella stessa intervista rilasciata a Rolling Stone ha voluto parlare dei tre dischi che lui porterebbe sempre con sé: “Tre dischi del cuore? Posso dirti che il primo Cd comprato è stato quello di Leonard Bernstein, di Rhapsody in Blue di Gershwin perché a casa mia c’era solo musica classica. Poi ho scoperto il pop negli anni ’70, attorno al ’76, con Hotel Californa degli Eagles e Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. Io partirei da questi tre”.

