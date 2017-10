Riki e Francesco Facchinetti in crisi? / Rottura tra il cantante di Amici e il suo manager? L'indiscrezione

Riccardo Marcuzzo

Alberto Dandolo, nella sua rubrica Ah saperlo sul settimanale Oggi, ha ipotizzato che ci sia aria di crisi tra la macchina macina successi Riki (Riccardo Marcuzzo) e il suo manager Francesco Facchinetti. Spieghiamo meglio la situazione, in quanto il gossip lanciato da Dandolo recita: Francesco Facchinetti, 37 (in basso a sinistra), è produttore e manager di Riki, 25 (in basso a destra), secondo classificato ad Amici 16 e idolo delle teenager. Tra loro però ci sarebbe un po’ di maretta. Sui social, il giovane cantante ha smentito un’iniziativa che lo riguardava lanciata proprio dal suo staff. Tutto rientrato o persiste aria di crisi? Ah, saperlo…". Al momento non ci resta che attendere risvolti sulla vicenda per capire se c’è aria di separazione.

ARIA DI CRISI TRA RIKI E FACCHINETTI?

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair il cantante già aveva fatto trapelare un piccolo disguido con il suo manager: "Io in realtà volevo subito i palazzetti, i tremila posti dell’Alcatraz di Milano, per esempio, mi sembravano pochi e per questo ho protestato con Francesco Facchinetti ma poi ho capito che aveva ragione lui. Essere accolti da seimila fan in un centro commerciale per firmare autografi non ti garantisce il tutto esaurito al Forum di Assago, non funziona così. Al limite si fa sempre in tempo a spostare il concerto in un posto più grande". La voglia di cavalcare l'onda del successo da parte del cantante è tantissima e lo conferma il fatto di voler subito cantare in un palazzetto capace di contenere più fan. Nell'intervista il cantante ha parlato anche di Sanremo: "Il Festival non è nei miei piani, adesso non lo voglio fare". Una notizia ufficiale quindi.

