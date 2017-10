SERENA ROSSI/ "Che anno: la maternità, tante occasioni e Neri Marcorè..." (Celebration)

Serena Rossi a Celebration

UN PERIODO D’ORO

Parte questa sera il nuovo show di Rai 1, Celebration, che vedrà alla conduzione Neri Marcorè assieme all’attrice napoletana Serena Rossi. Per l’ex protagonista della longeva soap opera Un posto al sole in onda su Rai 3, è un periodo d’oro come lei stessa ha ammesso nel corso della conferenza stampa di presentazione della trasmissione. Infatti, dopo essere diventata mamma, per la Rossi sono arrivati molteplici impegni lavorativi come il film tv Il coraggio di vincere per la regia di Marco Pontecorvo, le pellicole di successo Caccia al tesoro di Carlo Vanzina e Ammore e malavita dei Manetti Bros. Tra l’altro nelle ultime settimane la Rossi ha prima diretto RadioItaliaLive – Il Concerto e quindi ha sostituito per un periodo di tempo Caterina Balivo alla conduzione del programma pomeridiano di Rai 2, Detto fatto. Ora Serena Rossi è attesa dall’illustre palcoscenico del sabato sera di Rai 1 che in passato ha consacrato tanti eccezionali artisti.

“BALLERÒ E CANTERÒ”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Serena Rossi ha parlato del suo splendido momento non solo dal punto di vista professionale e sentimentale peraltro ricordando come in passato abbia già potuto collaborare con Neri Marcorè in una fiction. Questi sono alcuni dei passaggi più significativi della conferenza stampa di Serena Rossi: “Un periodo d'oro per me? Si, la maternità e tante occasioni professionali arrivate una dopo l'altra. Se faremo tante cose? Sì, canteremo anche noi, non vediamo l'ora. Balleremo? È una parola grossa, ma sin dall'inizio faremo qualcosa, collegatevi già alle 21.25. Mi sento protetta e coccolata da tutto il gruppo di lavoro. L'unica preoccupazione mia è fare bene.. Più o meno ballerò, più o meno. E canterò. Seriamente, ma senza prenderci sul serio”. Insomma, uno spettacolo fondato sulla buona musica ma anche su balletti di grande impatto scenografico.

