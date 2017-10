SIMONA IZZO/ Video, dopo il Grande Fratello Vip 2 ancora polemiche su Jeremias... (Verissimo)

Simona Izzo ospite a Verissimo (Facebook)

Silvia Toffanin non smette di stupire con il suo programma televisivo 'Verissimo'. Tra i tanti ospiti oggi ci sarà anche Simona Izzo, da poco eliminata dalla casa del Gf Vip 2. La concorrente era considerata una dei pochi personaggi 'intellettualmente stimolanti' della casa più spiata d'Italia, per il resto formata da vip di dubbia provenienza e personaggi piuttosto sgradevoli. Assieme al conduttore Daniele Bossari, la Izzo rappresentava la parte pensante della casa, di contro a volgarità di ogni tipo, scatti di nervi per motivi incredibilmente futili, bestemmie e quant'altro.

La Izzo, per chi non lo sapesse, è una delle donne più creative del nostro spettacolo dato che si è cimentata sia nel ruolo di attrice che in quello di sceneggiatrice, oltre che a quello di regista. Un personaggio a tutto tondo, dunque, che però ha visto terminare la propria permanenza nella casa con largo anticipo rispetto alle previsioni che si erano fatte a inizio programma. Da una parte, forse, è meglio così: cosa c'entrava in tutto quel guazzabuglio?

SIMONA IZZO E IL CONFORTO DEL FIGLIO FRANCESCO

Come tutti sanno, Simona Izzo è stata sposata con il cantautore romano Antonello Venditti. Dalla relazione tra i due è nato nel 1976 Francesco, oggi apprezzato attore e doppiatore e volto noto del cinema italiano. Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, il figlio Francesco ha spezzato una lancia nei confronti di Jeremias, il fratello della showgirl Belen Rodriguez, con il quale aveva avuto un'accesa discussione all'interno della casa. Sul sito internet ilgiornale.it, Venditti junior ha detto, in relazione a Jeremias: "Lo capisco, quella sembrava proprio una discussione tra mamma e figlio", immedesimandosi quindi nei sentimenti del ragazzo. Dopo questo, però ecco che arriva la bacchettata: 'Poi però mia mamma ha vinto quando gli ha detto: "Io giovane lo sono stata, ma tu intelligente no!"; lì ha vinto a mani basse'. Una stoccata al giovane rampollo di casa Rodriguez, che in più di un'occasione ha dato chiari segnali di una forte instabilità emotiva esplodendo in accessi d'ira incontrollata. Con quella risposta, però, Simona Izzo ha dato dimostrazione di grande intelligenza ed eleganza.

A VERISSIMO 5 CURIOSITA' SUL GRANDE FRATELLO VIP 2017

La lite che c'era stata proprio con Jeremias aveva alzato un polverone che sarà destinato ad avere strascichi anche al di fuori della casa, con il marito Ricky Tognazzi pronto a querelare l'instabile Jeremias. Inutile nasconderlo, però: il Grande Fratello Vip ha rialzato il sipario su una donna che negli ultimi tempi era rimasta piuttosto nell'ombra, riportandola di prepotenza agli onori delle cronache. Inevitabile, quindi, scavare un po' nel passato di Simona Izzo e trovare qualcosa di ancora non-detto (o quantomeno non-conosciuto) sulla sua persona. La prima che vi diciamo è che la donna, come riporta popcorntv.it, non riuscì a sposare Maurizio Costanzo perché ancora affaccendata a divorziare da Antonello Venditti. Quest'ultimo le dedicò diverse canzoni (i due sono stati sposati per tre anni), tra cui la famosissima Lily. Poca tra le tante, la Izzo ha ammesso candidamente di essere ricorsa al lifting per appianare i segni dell'età; inoltre vive in una casa iper-blindata per colpa della sequela infinita di furti di cui è stata vittima. In ultimo, pochi sanno che è cresciuta con una madre e tre sorelle.

