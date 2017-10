STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Tu Si Que Vales (sabato, 14 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 14 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 14 ottobre 2017, la programmazione delle reti del Biscione è stata ben organizzata per rendere le ore di relax dei fedeli telespettaori non solo ricche, ma anche divertenti. Canale 5 apre la sua prima serata con il programma di intrattenimento 'Tu Si Que Vales', con Ribuy Zerbi, Maria de Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari a condurre la giuria. Sul resto dei canali, la serata è stata dedicata principalmente al cinema ma che riesce a sfoddisfare tutti i gusti e per tutti i filoni. Film d'animazione, d'avventura, per famiglie, thriller, commedia all'italiana d'annata, l'alternativa a tutto, è il salotto dei VIP che sulle frequenze di Mediaset Extra diviene lo scrupolo per sbirciare tra le vicende del salotto più birichino d'Italia.

Attenti a Rudy Zerbi ma attenti anche alla finta dolce e materna figura di Maria De Filippi, per quanto Gerry Scotti, ma soprattutto Teo Mammuccari non scherzano affatto nel puntare il dito al terreno o al cielo durante la determinazione del passaggio o meno verso le fasi finali degli ospiti di, 'Tu Si Que Vales'. La formula del talent show non cambia e le reminiscenze di una vecchia 'Corrida di Corrado' aleggiano sempre nell'aria ricordando uno spettacolo leggero e divertente, alla scoperta di veri talenti ma soprattutto di quei fiaschi per cui esprimere fischi. Nel nome di questo 'talent' la programmazione Mediaset investe tutto sul poker di conduttori.

Sulle altre reti cinema! In prima fascia i bambini, i quali, grazie a Boing, potranno assistere alla pellicola animata di uno dei personaggi più folli e surreali delle anime nipponiche con il film 'Doraemon e Le Avventure Di Nobita e dei 5 Esploratori'. Divertimento assicurato per la pellicola 'Quelle Strane occasioni'. I personaggi 'macchietta' di un'Italia borghesuccia e popolare, nelle vesti di un parroco irriverente come Alberto Sordi o di un episodio di erotismo satirico con Paolo Villaggio o di un gioco di relazioni sul filo dell'equivoco con uno straordinario Nino Manfredi e le regie di un tris d'eccezione alla regia come Luigi Comencini, Luigi Magni e Nanny Loi, sono una bella opportunità per rivedere una pellicola immortale del costume italiano degli anni '70.

Cinema più attuale invece nella doppia proposta nordica di Italia 1 con le pellicole 'Il mio amico Nanuk' e in seconda serata, 'Alaska', quasi una serata nella quale lo spirito di Jack London rivive nelle pellicole adatte a tutta la famiglia in cui amicizia, valori semplici in terre difficili e fredde come il Grande nord americano, bambini e relazioni profonde con i loro animali, sono pronte a commuovere e intenerire la famiglia con diversi colpi di scena ad alta tensione.

Thriller drammatico invece sulle frequenze digitali di Rete 4, la pellicola diretta da Jem Garrard e il cast nel quale ritrovare Josie Davis, Tiera Skovbye, Cameron Bancroft, Ali Skovbye, sono il corollario di una storia morbosa e pericolosa sul filo di un'inchiesta nella quale la detective Pam sospetta di omicidio la figlia adottiva di una coppia amata dall'imputata. Colpi di scena e tanta suspence ... Italia 2 replica la puntata delle Iene del martedì, nella quale la coppia Blasi/Mammuccari dirige con sagacia un pò di perfidia lo staff in blazer più amato dagli italiani per una serata divertente, drammatica, avventurosa con quel pizzico di cronaca delle iene che non guasta per chi avesse perso il format del martedì.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 21,10 Tu Si Que Vales (Show)

Canale 5 ore 00,30 TG5 - Notte (Attualita')

Italia 1 ore 21,10 Il Mio Amico Nanuk (Film)

Italia 1 ore 23,00 Alaska (Film)

Rete 4 ore 21,16 Doppia Personalita' (Film)

Rete 4 ore 23,19 La Sindrome Di Stendhal (Film)

La 5 ore 21,10 Rosamunde Pilcher - Una questione d'onore (Film)

Mediaset Extra ore 21,16 Grande Fratello Vip (Reality)

Iris ore 21,00 Quelle Strane Occasioni (Film)

Italia 2 ore 21,10 Le Iene Show (Show)

Top Crime ore 21,10 C.S.I. New York - Stagione 3 Episodio 20 - Incidente di Percorso (Telefilm)

Boing ore 20,10 Doraemon E Le Avventure Di Nobita E Dei 5 Esploratori (Film)

