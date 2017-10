STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Celebration - I Re del pop (sabato, 14 ottobre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 14 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 14 ottobre 2017, il palinsesto Rai gioca soprattutto tra due riferimenti, lo show classico e nazional-popolare di Rai Uno, nella lunga tradizione del prime time della rete sin dagli albori televisivi, e la proposta culturale grazie ad un programma oramai culto e in grado di focalizzare l'attenzione di molti telespettatori come 'Ulisse' condotto dal conduttore e divulgatore Alberto Angela. Teatro su Rai 5, telefilm su Rai Due e cinema sulle altre reti, compongono il mosaico di proposte della Tv nazionale. Vincerà la sfida allo share il serio e brillante divulgatore scientifico Alberto Angela o la simpaticissima coppia di conduzione Neri Marcore' e Serena Rossi? Prevarrà la cultura di 'Ulisse', in questo sabato 14 ottobre in programmazione con la prima parte del progetto televisivo dedicato alla Normandia e allo sbarco più glorioso e sofferto della Seconda Guerra Mondiale, oppure lo scanzonato varietà di Rai Uno? Ognuno farà la sua scelta, il sabato può essere divertimento in leggerezza o cultura comunque proposta con grande maestria dal più celebre tra i figli italiani con una verve tipica solo della famiglia Angela nel promuovere la tv culturale e documentaristica con eleganza e proprietà delle tematiche presentate. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

In 'Celebration - I Re Del Pop', il tentativo di Rai Uno è quello di offrire quattro serate tematiche in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico. Serena Rossi e Neri Marcorè accoglieranno sull'immenso palcoscenico, big di casa nostra in questa serata volutamente dedicata al pop, nelle serate successive saranno altre le vie dello spettacolo esplorate. Otto cantanti italiani, amati dal pubblico, si cimenteranno nella rivisitazione in diretta cantando hit di personaggi come Madonna, Elton John e Shakira ed altri campioni del Pop soprattutto di quegli anni'80 dai quali non si esce mai vivi, parafrasando un celebre libro.

Due episodi di N.C.I.S. (Los Angeles e New Orleans) sono invece il prime time tipico della Rai Due d'essai per i seriofili televisivi. Rai Tre non fa mancare l'appuntamento con il programma culturale Ulisse: Il paicere della scoperta sempre cpndotto da Alberto Angela e Rai 4 manda invece in onda in prima serata il film thriller Frozen Ground - Il Cacciatore di donne, diretto da Scott Walker ed interpretato da Nicolas Cage e John Cusack nei panni dei protagonisti.

Teatro e divertimento nella classica serata 'foyer' di Rai 5, 'Sono Nata Il 23', vuole di nuovo la simpaticissima comica siciliana Teresa Mannino sul palcoscenico in un live-show riproposto dalla rete, raccontando la sua infanzia tra reminiscenze degli anni '70, di un'Italia che migrava, mutava, scopriva, consolidava il suo boom. Cinema su Rai Movie e Rai Premium, se per la prima rete è la Cecenia, la sua ingiusta guerra, la frustrazione di un popolo che in 'The search' diviene spunto per il regista Michel Hazanavicius per raccontare una storia drammatica e ben intepretatata dall'attrice e moglie Be're'nice Bejo, assieme all'ottima Annette Bening, su Rai Premium la vicenda del carabiniere Salvo D'Acquisto, morto durante la Seconda Guerra Mondale per salvare 21 innocenti dalle rappresaglie delle SS è l'occasione per ammirare un Giuseppe Fiorello in questo film oramai consacrato come principe dei ruoli drammatici del neo-realismo cinematografico moderno.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai Uno ore 21,25 Celebration - I Re del pop (Show)

Rai Uno ore 23,05 Raccontami (Fiction)

Rai Due ore 21,20 N.C.I.S. Los Angeles - Stagione 8 Episodio 19 - Volo 767 (Telefilm)

Rai Due ore 22,10 N.C.I.S. New Orleans - Stagione 3 Episodio 17 - Il giustiziere (Telefilm)

Rai Tre ore 21,15 Ulisse: il piacere della scoperta - I Ragazzi della Normandia 1a parte (Documentario)

Rai Tre ore 00,15 Un giorno in pretura Rai (Inchieste)

Rai 4 ore 21,05 Frozen Ground - Il Cacciatore di Donne (Film)

Rai 5 ore 21,15 Sono nata il 23 (Teatro) Rai Movie ore 21,10 The Search (Film)

Rai Premium ore 21,20 Salvo D'Acquisto (Film)

© Riproduzione Riservata.