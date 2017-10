Shakira/ E Piqué: ennesima smentita social della crisi? (Verissimo)

Verissimo, Shakira in posa (Twitter)

Nella puntata di questo sabato di Verissimo, una delle protagoniste principali sarà Shakira. La cantante nonché showgirl colombiana, nota anche per la sua relazione (in una fase di presunta crisi) con il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, sarà “virtualmente” ospite del talk show: infatti, durante l’appuntamento pomeridiano verrà mandata in onda un’intervista che l’artista originaria di Barranquilla ha concesso, in quel di Barcellona (dove attualmente vive assieme al suo compagno e ai due figli, Milan e Sasha) alla Toffanin: ed è probabile che, nonostante non vi siano ancora delle anticipazioni a riguardo della loro chiacchierata, inevitabilmente il discorso cadrà non solamente sui recenti impegni professionali della reginetta del pop sudamericano, pronta tra un mese a dare il via a un estenuante “world tour” ma anche sulla relazione col difensore del Barcellona che, in Spagna, monopolizza praticamente tutti i giorni i siti di gossip e i vari magazine “rosa”.

SHAKIRA-PIQUE', E' ROTTURA

Shakira dal suo Gerard Piqué (mai convolati a nozze, nonostante una convivenza di quasi sei anni e la nascita di due bambini) hanno fatto molto discutere negli ultimi giorni. Uno “scoop” pubblicato dal sito Cotilleo rivelava che oramai tra i due personaggi VIP dello showbiz iberico la storia d’amore è finita da tempo e che a deciderlo sarebbe stata proprio la 40enne colombiana, ferita da un avvenimento sul quale però non è stata fatta pienamente luce. Inoltre, pare che la stessa Shakira non abbia gradito la recente sovraesposizione mediatica di Piquè in merito alla questione dell’indipendenza catalana, che è valsa tra l’altro al 30enne difensore anche diverse critiche e i fischi del pubblico spagnolo durante l’ultimo match della Selecciòn spagnola. Nonostante questo, è stato lo steso Piquè, attraverso la propria pagina Facebook a provare per l’ennesima volta a mettere a tacere i pettegolezzi: in un video, infatti, il calciatore si è filmato mentre assiste alle prove di un concerto della compagna, provando quindi indirettamente a mostrare come il loro legame sia saldo, invitando anche con un gesto abbastanza eloquente al silenzio tutti coloro che parlano della sua vita privata. Basterà a mettere a tacere le indiscrezioni?

SHAKIRA, A NOVEMBRE L'AVVIO DEL WORLD TOUR

Intanto, come accennato, Shakira è impegnata anche nella promozione del suo ultimo lavoro in studio, “El Dorado”, l’undicesimo lp di una già lunga carriera e che è stato pubblicato a maggio ma era stato comunque anticipato dai singoli Chantaje e Me enamoré: e, come è stato testimoniato appunto dal video postato da Piquè su Facebook, la cantautrice si appresta a dare il via all’ennesimo world tour che la vedrà esordire il prossimo 9 novembre a Colonia (Germania) presso la Lanxess Arena e che la vedrà protagonista di ben 36 show, di cui uno in programma in Italia il 3 dicembre, al Mediolanum Forum di Milano. Mai come in questo caso, tuttavia, la preparazione di uno spettacolo che si annuncia pieno di sorprese e di invenzioni scenografiche è stata documentata dalla stata dalla stessa artista che sul suo profilo Instagram (@shakira) aggiorna costantemente i suoi fa, presentando non solo gli altri membri della “crew” (artistica e tecnica) che la seguirà in giro per il mondo ma anche alcune clip delle sue esibizioni: il fine di -stando alle sue parole- sarebbe quello di “documentare il processo creativo” dello stesso tour e facendo vivere ai suoi milioni di fan sparsi nei cinque continenti una sorta di preview di quello che vedranno poi dal vivo.

