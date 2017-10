TALE E QUALE SHOW 2017 / Classifica e pagelle quarta puntata: vince Annalisa Minetti, Marco Carta secondo

Tale e Quale Show, pagelle

LA CLASSIFICA FINALE PREMIA LA MINETTI

Annalisa Minetti vince e convince tutti nella quarta puntata di Tale e Quale Show. La sua imitazione graffiante di LP ha stregato pubblico e giuria. Così, a fine trasmissione è tornata sul palco per regalare un bis. E' stata una serata molto speciale per la concorrente di Rai Uno, che è apparsa felice ed emozionata. Ci è piaciuta la sua determinazione, ma anche il senso dell'ironia: "Posso dire qual è la cosa che stasera mi ha reso davvero orgogliosa di me stessa? E’ aver finalmente camminato da sola". A differenza delle scorse puntate, infatti, la Minetti è riuscita a raggiungere il palco indenne. E' andata alla grande anche per Marco Carta, piazzatosi al secondo posto della classifica con la sua imitazione di Michele Zarrillo. Per il cantante sardo c'è stata anche una graditissima sorpresa durante la puntata, con l'irruzzione dello stesso Zarrillo. Tornando alla classifica, terzo posto a pari merito per Altobelli e Bisciglia. Quinto posto per Piero Mazzocchetti.

CHI IMITERA' CLAUDIO BAGLIONI?

Dipendesse da lei, saprebbe già chi imitare. Annalisa Minetti ha le idee molto chiare in tal senso: "Mi piacerebbe tantissimo fare Baglioni, ma sarebbe una grande fatica per via della mia voce, che è molto femminile". In una delle sue ultime interviste a Vanity Fair, la campionessa della quarta puntata di Tale e Quale Show ha raccontato il suo metodo di lavoro per esibirsi al meglio: "A Tale e Quale sto cercando di essere distante da chiunque e di lavorare a fondo sul mio timbro, ma ho adorato le trasformazioni di Anna Oxa e del grande Baglioni, che è il mio idolo". La Minetti è sicuramente uno dei volti top della serata, ma al di là della classifica vogliamo sottolineare l'esibizione di Dario Bandiera, che ha portato sul palco Renato Zero con 'Mi Vendo'. Anche la giuria gli ha riconosciuto grandi capacità. E' entrato a programma in corso per via dell'abbandono della Rettore: grande impatto con Tale e Quale Show.









