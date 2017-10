THE SEARCH/ Su Rai Movie il film con Berenice Bejo e Annette Bening (oggi, 14 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Rai Movie

The Search va in onda su Rai Movie oggi, sabato 14 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola francese che è stata realizzata nel 2014 e prodotta da molteplici case cinematografiche tra cui la Wild Bunch e France 3 Cinema con distribuzione curata da 01 Distribution e Rai Cinema per la regia di Michael Hazanavicius che ne ha anche curato l’adattamento della sceneggiatura. È il remake del film Odissea tragica, i costumi indossati sul set sono stati disegnati da Les Rincali, la scenografia porta la firma di Emile Ghigo, la fotografia è stata curata da Guillaume Schiffman ed il montaggio è stato eseguito dallo stesso regista in collaborazione con Anne Sophie Bion. Nel cast sono presenti artisti anche piuttosto apprezzati dal pubblico italiano come nel caso di Berenice Bejo, Annette Bening, Maksim Emelyanov, Zukhra Duishvili e Abdul Khalim Mamutsiev. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE SEARCH, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

È il 1999 nel pieno della guerra in Cecenia, qui quotidianamente trovano la morte migliaia di poveri innocenti ed intere famiglie. Proprio questa terribile guerra farà da sfondo alla storia ed alla vita di quattro personaggi tutti accomunati dal dolore e dalla sofferenza i cui destini finiranno per intrecciarsi. Hadji (Abdul Khalim Mamutsiev) è un tenero bambino di nove anni che si vede costretto a dover assistere al massacro e all’uccisione dei suoi adorati genitori. Scappato via il bambino porta con se il piccolo fratello da poco nato con l’intento di allontanarsi quanto più possibile dal suo villaggio in cui a questo punto vi è morte e distruzione ovunque. Inizia allora a girovagare senza alcuna meta solo con l’obiettivo e con la speranza di salvare se e il fratellino. Proprio mentre gira tra le stradine del paese si imbatte in una giovane donna di nome Carole che è presente in Cecenia essendo una delegata dell’Unione Europea per i diritti umani. Il bambino inizialmente non si fida di Carole, inoltre si rifiuta in tutti i modi di parlare perché ancora profondamente scioccato da quanto ha dovuto assistere. Carole però comprendendo il suo grido silenzioso di aiuto, prova in tutti i modi di riportarlo ad una vita tranquilla. Hadji, è scosso anche dal fatto di essere convinto che neanche sua sorella maggiore Raissa, come i genitori, si sia salvata dal massacro. Tuttavia il bambino non sa che fortunatamente Raissa è viva e cerca anche lei i suoi adorati fratellini tra tutti gli innumerevoli rifugiati che ci sono. In contrapposizione a questa storia vi è la grigia esistenza di un ragazzo russo di appena vent’anni, che dopo essere stato costretto ad arruolarsi nell’esercito, si è trovato a crescere all’improvviso a e trasformarsi in un arido soldato che oramai riesce ad uccidere i civili senza mostrare il minimo di pietà o rimorso.

