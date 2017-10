THOMAS BOCCHIMPANI/ Il “Justin Bieber d’Italia” che si ispira a Michael Jackson (Verissimo)

Thomas Bocchimpani a Verissimo

È un momento molto importante per il giovane Thomas Bocchimpani. Il cantante sarà ospite a Verissimo dalla Toffanin per presentare il suo dico “Thomas”, uscito il 13 ottobre. Il vicentino è stato il concorrente più giovane - 17 anni - dell’ultima edizione di Amici, in cui si è presentato non solo come cantante, ma anche come musicista e ballerino. Aggiudicandosi il titolo di “Justin Bieber d’Italia”. Nonostante la giovane età Thomas è riuscito ad arrivare fino ai quarti di finale. Amici non è stata la sua prima esperienza televisiva, aveva già partecipato ad Io Canto. Il programma di Canale 5 gli ha permesso di farsi notare e di ottenere un contratto con la casa discografica Warner Music Group. A maggio è uscito il suo primo EP Oggi più che mai, realizzato con la collaborazione di Stash dei The Kolors. In meno di una settimana il disco ha venduto più di 25mila copie, aggiudicandosi un disco d’oro. “Quello era solo un trailer del film che ho realizzato ora”, ha detto Thomas a Tv e Sorrisi presentando il suo nuovo disco anticipato dal singolo È un attimo.

THOMAS E IL NUOVO DISCO

Per Thomas Bocchimpani tutto parte da Michael Jackson, che lo ha ispirato a cantare e a ballare insieme. In una recente intervista con l’Ansa il giovane cantante ha spiegato l’influenza che il re del pop ha avuto sul suo disco: “Mentre canto non riesco a stare fermo, così per errore dentro alcune tracce vocale è finito anche il rumore dei miei braccialetti. Allora Alex Trecarichi mi ha raccontato che in ‘Black or White’ Micheal Jackson aveva lasciato volontariamente il suono che produceva danzando mentre cantava: così abbiamo avuto l’idea di registrare a parte una traccia solo di questo ‘rumore’ per Sheela e Ti amo/Tu ama me”. Tra le 11 tracce di “Thomas” compare anche Un altro bacio, dove appare come autrice Valentina Tiolo, ex concorrente di X Factor 2013. Infine appare Something Wrong, versione inglese di È un attimo: “Volevo provare in prima persona la sensazione di cantare qualcosa di originale in inglese, lo reputo un esperimento personale e mi sembra riuscito”.









