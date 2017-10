Tu sì que vales 2017 / Esibizioni in diretta e anticipazioni (14 ottobre)

Tu sì que vales 2017

Tu sì que vales 2017 continua ad essere un successo. Il talent show di canale 5 è tornato in onda con un’edizione tutta nuova. La formula è sempre la stessa: persone comuni si presentano davanti alla giuria per sfoggiare il loro talento in un’arte particolare. C’è chi riesce a stupire il pubblico e i giudici per l’incredibile bravura e chi, invece, riesce a divertire e a strappare un sorriso a tutti. Tu sì que vales, infatti, piace proprio perché alterna momenti emozionanti, commoventi e spesso riflessivi ad altri spensierati e divertenti. Nel corso della prime due puntate di Tu sì que vales 2017, infatti, i momenti più divertenti hanno coinvolto anche i giudici: la prima settimana con la battaglia con i cuscini e la seconda con i tuffi nella schiuma che ha regalato un momento di giochi che è piaciuto a tutti. Non è un caso se anche la scorsa puntata ha fatto registrare ascolti importante con Tu sì que vales che, nonostante la concorrenza di Tale e Quale Show, trasmesso eccezionalmente da Raiuno di sabato, si è confermato il programma più visto del sabato sera incollando davanti ai teleschermi 4.668.000 spettatori pari al 24.8% di share. Un successo straordinario dovuto non solo ai talenti ma anche ai conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni che formano un trio perfetto e ai giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Mara Venier. Mediaset ha così deciso di premiare la squadra di Tu sì que vales allungando la messa in onda del programma. Stando a quello che riporta il sito di Davide Maggio, Tu sì que vales continuerà a fare compagnia agli italiani fino al 9 dicembre.

L’ESPERIENZA DI MARA VENIER A TU SI QUE VALES

Una grande protagonista di Tu sì que vales 2017 è sicuramente Mara Venier che è stata riconfermata giudice popolare per il grande seguito di pubblico. Zia Mara, infatti, è sempre più amata dai telespettatori e non c’è donna dello spettacolo più adatta a rappresentare il giudizio popolare. A tu sì que vales, Mara Venier sta vivendo una nuova stagione televisiva dove riesce ad essere totalmente se stessa. Mara, infatti, riesce ad emozionarsi, a commuoversi ma anche a divertirsi. Nel corso della scorsa puntata del talent show di canale 5, inoltre, Mara è riuscita anche a perdere la pazienza. Durante l’esibizione di due concorrenti che hanno sfidato i giudici con la panna, Mara, per paura di sporcarsi, ha urlato: “Statemi lontani ragazzi o vi do un calcio nelle palle”, rivolgendosi a Rudy Zerbi che si stava avvicinando pericolosamente. Mara Venier, inoltre, nelle prime due puntate di Tu sì que vales diventando, a sua insaputa, la preda di un baciatore esperto. Mara, infatti, ha ricevuto ben due baci sulle labbra. Arriverà il terzo nella puntata odierna di Tu sì que vales 2017? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che l’appuntamento odierno del talent show può essere seguito sia in diretta su canale 5 che in streaming sul sito www.mediaset.it/live-streaming.

