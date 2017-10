Ulisse, Il Piacere della Scoperta / Anticipazioni puntata 14 ottobre: I ragazzi della Normandia

Alberto Angela - Ulisse, il piacere della scoperta

Ulisse, il Piacere della scoperta, dopo l’ottimo debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 1.986.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%, torna in onda questa sera, alle 21.15 su Raitre, con la seconda puntata. Alberto Angela racconterà il più grande sbarco militare che la storia ricordi ovvero lo sbarco in Normandia, avvenuto il 6 giugno 1944 con 160 mila soldati, 11 mila aerei e quasi 7 mila imbarcazioni di ogni tipo. Alberto Angela racconterà i momenti cruciali del D-Day attraverso le testimonianze degli ultimi superstiti. Un racconto che andrà in onda in due puntate: nell’appuntamento odierno, Alberto Angela racconterà le fasi della preparazione fatta dai comandi alleati, mentre la seconda, il 21 ottobre, racconterà lo sbarco, settimana dopo settimana, ora dopo ora. Verranno raccontate così le emozioni, i ricordi di quei giorni e le dure battaglie che diedero il là alla risoluzione della Seconda Guerra Mondiale. Alberto Angela, così si recherà n Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti ma anche in Germania dove incontrerà i ragazzi della Normandia, ormai novantenni, che racconteranno i momenti cruciali di quel giorno. Ci sarà così il racconto della giovane sentinella tedesca che, la notte dello sbarco, avvistò i primi soldati alleati sparando in aria il primo bengala. Un racconto intenso che sarà reso ancora più emozionante dalle testimonianze di chi ha vissuto quei tragici momenti e dalla voce di Alberto Angela, diventato ormai il volto della scienza e della storia della Rai.

LA PREPARAZIONE DELLO SBARCO IN NORMANDIA

Attraverso due puntate, Ulisse, il piacere della scoperta mostrerà al pubblico di Raitre quello che effettivamente accadde durante lo sbarco in Normandia. In questo primo appuntamento, Alberto Angela, attraverso le testimonianze dei pochi superstiti, racconterà le fasi della preparazione dello sbarco. Alberto Angela, poi, porterà gli spettatori di Ulisse, il piacere della scoperta a Sainte-Mère-Église, conquistata dai paracadutisti. In quel luogo, accanto alla chiesa del paese, John Steele rimase impigliato al campanile con il paracadute. Per ricordare quel giorno, sul campanile della chiesa, c’è ancora un fantoccio. Il conduttore, poi, giungerà a Longue sur Mer sulla spiaggia di Utah, Juno, e al cimitero di Colleville-sur-Mer, dove svelerà i segreti dei bunker di difesa e salirà a bordo degli aerei e degli alianti utilizzati dai nazisti. Alberto Angela, poi, racconterà la storia degli italiani in Normandia dove erano utilizzati dai tedeschi come operai e utilizzati per l'edificazione del Vallo atlantico. Molti italiani, però, in Normandia combattevano indossando la divisa tedesca. Alberto Angela racconterà proprio questa storia, rimasta finora nascosta al mondo.

