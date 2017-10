Una Vita / Una nuova brutta sorpresa per Cayetana: chi la odia così tanto? (Anticipazioni 14 Ottobre)

Una Vita

La telenovela Una Vita non va in vacanza di sabato, quanto meno fino alla partenza della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Le vicende di Acacias 38, infatti, torneranno anche oggi su Canale 5 anche se esordiranno leggermente più tardi rispetto alle abitudini. La puntata, infatti, comincerà alle ore 14:30 e proseguirà fino alle ore 15:00 quando lascerà spazio a Il Segreto. Si ripartirà dal viaggio voluto da Cayetana, dopo la convalescenza trascorsa in ospedale per l'operazione al volto. La dark lady potrebbe dimenticare le brutte ferite causate dall'incendio del suo appartamento e tornare ad essere la donna affascinante che tutti ammiravano in passato. Teresa sarà al suo fianco e accetterà di accompagnare l'amica nel suo paese di origine, proprio come la stessa Cayetana le ha espressamente chiesto per ripercorrere gli anni della sua dolorosa infanzia. Mauro non era stato informato di questo viaggio, ma questo pomeriggio sarà Humilidad a metterlo in allarme e causare la sua grande preoccupazione. Tali luoghi saranno infatti molto dolorosi anche per la stessa Teresa...

Chi è il nuovo nemico di Cayetana? Anticipazioni Una Vita

Le ultime puntate di Una Vita hanno dimostrato chiaramente che Cayetana ha un nuovo nemico, che conosce molti dettagli delle sue malefatte. Il biglietto che le è stato fatto pervenire in ospedale, le ha fatto capire che quel misterioso individuo sa che la scuola è stata costruita sopra il cimitero in cui si trovano i corpi di German e Manuela, particolare conosciuto soltanto alla defunta Ursula. Ma le stranezze non si limitano soltanto a questa minaccia: non va dimenticata quella misteriosa donna incappucciata che si aggira indisturbata per i corridoi di Acacias 38 e che potrebbe essere in qualche modo collegata anche alla distruzione del chiosco di Guadalupe. Nell'appuntamento di oggi pomeriggio con la telenovela spagnola accadrà anche qualcosa da non sottovalutare e che confermerà la presenza di qualcuno che odia profondamente Cayetana: nel suo appartamento, infatti, verranno trovate delle scritte che ancora una volta ricondurranno ad una minaccia. Chi potrebbe odiarla fino a questo punto?

© Riproduzione Riservata.