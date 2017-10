Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani: un medico la corteggia, la dama in crisi (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Proprio ieri pomeriggio, dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne, hanno avuto modo di tornare nuovamente in pista per le registrazioni. Gemma Galgani sta frequentando Riccardo e dopo avere parlato di molte tenerezze tra di loro, non nasconde la delusione: lui vuole frequentare anche altre dame. Successivamente, fa il suo ingresso in studio Guido, medico 54enne rimasto colpito dal fascino della dama e vuole conoscerla. Dopo alcune titubanze, Riccardo dà il via libera alla sua dama che resta compiaciuta dal fascino del nuovo pretendente e concede anche un ballo con lui. Poi è stata la volta di Annamaria con tanto di incredibile segnalazione da parte di Gianni Sperti. La donna infatti, sarebbe stata vista in quel di Napoli in atteggiamenti intimi con un uomo. Lei nega e poi per lei fa il suo ingresso Vito che decide di conoscere. Nessuno ci crede in quanto, il cavaliere non ha proprio una forma fisica al top e tutti sanno bene quanto sia esigente la dama dal punto di vista fisico. Viene trasmessa poi la segnalazione, una donna confessa di averla vista in atteggiamenti intimi con Raffaele, ex partecipante. Lei nega e parla solo di amicizia tra di loro.

Trono Over, anticipazioni: dame e cavalieri di nuovo in pista

Di seguito, la registrazione è proseguita con la "rottura" tra Angela e Ubaldo e un nuovo scambio di vedute contrastanti tra Emy e Graziella. Successivamente, spazio anche per la nuova diretta Facebook, tra segnalazioni e proposte di lavoro. Aria di polemiche in studio, con le risposte taglienti di Giorgio Manetti verso Gemma e un battibecco infuocato con protagonisti Riccardo e Graziella. Di seguito, le telecamere vengono puntate su Sossio Aruta e Manila, dopo la rottura. Anche in questo caso, la polemica impazza in studio con Tina chiamare il cavaliere un "cantastorie". Naturalmente, tra una storia e altra, ci sarà spazio come sempre, per i battibecchi tra la burrosa Cipollari e la dama Gemma. La Galgani, anche in questa occasione, sarà seppur involontariamente, al centro dell'attenzione. Chi sceglierà tra i due pretendenti? Lo scopriremo solo nel corso del prossimi appuntamenti televisivi con il trono over.

