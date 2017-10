Uomini e Donne/ Anticipazioni: Nilufar e Claudio vanno via, molte incertezze e lacrime (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Le dinamiche del trono classico di Uomini e Donne, stanno lentamente proseguendo. Cosa è successo nelle scorse ore? Il 12 ottobre, i quattro tronisti si sono ritrovati attorno alla corte della Queen per parlare delle loro frequentazioni con corteggiatrici e corteggiatori. Spazio inizialmente anche per le fresche polemiche. Ed infatti, ad aprire le danze ci ha pensato Antonella di Temptation Island che, senza mezzi termini ha affermato non solo di conoscere Mattia Marciano ma anche di avere il suo numero di telefono. Tina Cipollari, ha avuto modo di affermare che secondo lei, se da una parte il campano afferma di essere un ragazzo tutto casa e lavoro, dall'altra non farebbe altro che "rimorchiare" ragazze collezionando numeri di telefono. La burrosa opinionista in sintesi, non crede assolutamente nella buona fede di Mattia: cambierà idea? Problemi anche con Vittoria durante l'esterna. La ragazza mostra tutto il suo malcontento perché Mattia, nonostante Angela si sia apertamente dichiarata per Paolo, continua ad insistere per capirci meglio. Di seguito però, gli animi si sono visibilmente sciolti e anche la Deganello si è abbandonata alla lacrime raccontando dei fatti estremamente privati del suo passato.

Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne: prime uscite di scena

Proprio Paolo Crivellin, ha voluto chiudere con Angela, considerata incoerente e ambigua. Dopo la fine della precedente puntata, i due si sono confrontati nel dietro le quinte ma quando il tronista l'ha portata in esterna, lei non si è presentata. Tornando in studio però, la ragazza sembrava avere tutte le buone intenzioni di voler recuperare la loro giovane conoscenza: come andrà a finire? Grandi passi in avanti con Ester. Dopo una precedente esterna nella quale Paolo aveva confessato di non pensarla, stavolta le confida di averla pensata moltissimo e tra loro, anche il feeling comincia ad emergere in maniera massiccia. Mattia invece, decide di fare "tremare" le corteggiatrici dopo una bollente esterna con Floriana, anche lei aspirante dentista. La new entry ha immediatamente catturato la sua attenzione mentre tornando in studio, Nilufar ha deciso di eliminarsi e andare via. Sabrina Ghio invece, procede bene con Nicolò Raniolo mentre evidenzia ancora dubbi su Fabbri e così, dopo averli esternati discute con lui anche in studio. Alex Migliorini in ultimo, procede a gonfie vele con Alessandro ed anche Matteo mentre considera un fuoco di paglia Claudio che, dopo questa botta tra capo e collo, decide di lasciare lo studio.

© Riproduzione Riservata.