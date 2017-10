VASCO ROSSI/ Video: "Ho perso la fede a 15 anni".Tra i temi immigrazione e libertà (A Sua Immagine)

Vasco Rossi ospite ad "A Sua Immagine"

Sarà un Vasco rossi inedito quello che si racconterà ai microfoni di Don Ciotti. Alle 17.30 su Raiuno, in 20 minuti di intervista, partendo dai titoli di alcune delle sue canzoni più celebri, Vasco Rossi insieme all’amico Don Ciotti che conosce da tempo, parlerò di immigrazione, ius soli, emarginazione, di diritti e doveri delle persone. “Quando don Ciotti me lo ha chiesto, ho detto subito di sì. Perché con Luigi Ciotti tutto è possibile e.. con lui soltanto!”, si legge sulla pagina ufficiale del rocker di Zocca. Vasco e Don Ciotti, partendo dal brano “Buoni o cattivi”, parleranno di pregiudizi e intolleranza. Il singolo “Mi si escludeva” darà il via ad un discorso sull’emarginazione e sull’immigrazione. Si parlerà di libertà con il brano simbolo “Liberi liberi” ma anche di vite spericolate come quella che ha condotto Vasco fino ad un certo punto e, infine, i due si confronteranno anche sulla diversa visione dell’aldilà partendo dalla visione ironica della fede che Vasco ha fatto nella canzone “Manifesto futurista” in cui si parla di un uomo che deve contare solo sulle proprie forze (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UN RACCONTO INTIMO DI VASCO

Sarà un Vasco Rossi inedito e intimo quello protagonista di "A Sua Immagine - Le ragioni della speranza". La rockstar si confessa oggi, sabato 14 ottobre, nell'intervista con il prete antimafia don Luigi Ciotti nello speciale delle 17.30. Sarà un dialogo a dir poco interessante quello che andrà in onda in esclusiva su Raiuno, perché avverrà tra un credente e un non credente. I due si confronteranno sui piccoli e grandi temi della vita, con la musica sullo sfondo. «Penso che Vita spericolata sia una delle canzoni più fraintese. È un inno alla vita, alla vita vissuta intensamente», ha ad esempio confidato il rocker di Zocca. Ma Vasco Rossi ha parlato anche del suo rapporto con la musica: «Nelle canzoni racconto le mie debolezze». Queste sono alcune delle verità svelate dall'artista, che spiegherà anche il suo rapporto con la spiritualità e quindi la religione: «La fede non può essere imposta. Io l'ho persa a 15 anni».

VASCO ROSSI, DALLA VITA SPERICOLATA AL SENSO DELLA VITA

Queste sono alcune delle anticipazioni sull'intervista rilasciata da Vasco Rossi a don Ciotti per "A Sua Immagine". La rockstar, protagonista l'estate scorsa del concerto dei record Modena Park, interverrà nella sezione del programma dedicata al commento del Vangelo. «Vasco Rossi ha accolto l'invito di don Luigi Ciotti per riflettere su vari temi, dall'amicizia alla libertà, da una "vita spericolata" al senso della vita», hanno spiegato padre Gianni Epifani e Laura Misiti, autori della rubrica, all'Agenzia Sir. Sui canali social è comparso già un breve video anteprima dell'incontro con il sacerdote in prima linea nella lotta alle mafie e fondazione di Associazione Libera. Un confronto inedito per un Vasco apparso sereno e sorridente. «Caro Luigi, mi fa molto piacere vederti in questa nuova veste di conduttore», dice il rocker rivolgendosi a don Ciotti. Quest'ultimo replica: «Grazie alla tua disponibilità». E quindi Vasco: «Per me è un grande piacere».

"DIO NON ESISTE"

Vasco Rossi, nell'anticipazione dell'intervista con don Luigi Ciotti, ha rivelato di aver perso la fede a 15 anni. Ne aveva già parlato anni fa, quando raggiunse i primi 30 anni della sua carriera di musicista. Ne parlò al settimanale Vanity Fair con la sua solita schiettezza, senza mai avere paura di non piacere, a partire dai cattolici. Era in collegio dai Salesiani quando ha perso la fede: «I preti dicevano che se avessimo fatto la comunione senza confessarci ci sarebbero accadute cose terribili. Allora provai. Aprii la bocca, il prete mi diede l'ostia. Niente». In quell'intervista parlò anche di vita e Dio, tra cui per la rockstar non c'è alcun legame. «La vita non è un dono di Dio. È un caso». A cuore aperto ha parlato di religione anche a Repubblica: «Non credo che ci sia dietro una mente creatrice. Con questo non voglio dire che la vita perché è un caso non debba essere rispettata, anzi. La religione è stata inventata perché l'uomo, fondamentalmente, è malvagio, perché per il principio del piacere lui vorrebbe stare sempre bene. Se non ci fossero delle forze contrarie che lo calmano, sarebbe una bestia». Alla luce di queste dichiarazioni sarà interessante capire cosa avrà da dire Vasco Rossi sul suo rapporto con fede e religione nell'intervista per "A Sua Immagine".

© Riproduzione Riservata.