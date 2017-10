Verissimo/ Ospiti e anticipazioni: Shakira, Loredana Lecciso, Simona Izzo e Carmen Di Pietro (14 ottobre)

Verissimo

Sabato 14 ottobre, su canale 5, alle 16.10, torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin che da anni fa compagnia agli italiani raccontando le storie dei personaggi più importanti del mondo dello spettacolo. Trasmesso per la prima volta nel 1996, anno dopo anno, Verissimo è migliorato diventando un leader assoluto nei programmi del suo genere. L’appuntamento della scorsa settimana ha fatto registrare il primo record stagionale incollando davanti 2.589.000 telespettatori e una share del 23%. Il programma condotto da Silvia Toffanin che aveva tra i suoi ospiti Romina Power, Marco Predolin fresco di squalifica dal Grande Fratello Vip e Claudia Gerini ha ottenuto picchi d’ascolto di quasi 3.000.000 di telespettatori, doppiando la concorrenza di Raiuno che ha puntato tutto su Il sabato italiano, condotto da Eleonora Daniele. Il programma, oltre che in diretta su canale 5, può essere seguito anche in streaming sul sito www.mediaset.it/live-streaming. Quali saranno, invece, gli ospiti dell’appuntamento odierno di Verissimo? Silvia Toffanin aprirà la puntata con il consueto spazio dedicato alla soap opera spagnola, Il Segreto che fa compagnia agli italiani ormai da anni. Nel salotto di Verissimo arriverà Severo, interpretato dall'attore Chico Garcia. L’attore racconterà alcuni retroscena sul suo personaggio che, nelle puntate attualmente in onda in Italia, sta attraversando un periodo delicato a causa della morte della moglie Candela e del figlio. Chico Garcia, dunque, annuncerà il suo addio alla soap?

TUTTI GLI OSPITI

Grandi ospiti nella nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin incontrerà la star della musica internazionale Shakira. La cantante colombiana parlerà della sua carriera e della sua vita privata. Compagna di Gerard Piqué, calciatore del Barcellona con cui si vocifera sia in crisi, Shakira è mamma di Milan il cui "significa caro, amato e grazioso in slavo, laborioso in latino e unificazione in sanscrito" e Sasha Piqué Mebarak. Dopo Albano Carrisi e Romina Power, ai microfoni di Silvia Toffanin si racconta Loredana Lecciso che risponde alle dichiarazioni dell’ex moglie del suo compagno che, nella scorsa puntata aveva dichiarato: “Anch'io lo amo ancora. Se vivi per 30 anni con una persona, come fai a staccare la spina? Rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell'amore resta sempre". Come replicherà la Lecciso? Per lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip 2017, saranno ospiti per la loro prima intervista tv dall'uscita della casa Simona Izzo e Carmen Di Pietro. Per la prima volta, nel salotto di Verissimo arriverà anche Alessio Sakara, conduttore di Tu sì que vales accanto a Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez. Infine, Silvia Toffanin si occuperà anche di musica incontrando Thomas, talento nato ad Amici di Maria De Filippi che ha appena pubblicato il suo album ispirato a Michael Jackson e intitolato semplicemente Thomas: “Tutto è partito da Michael Jackson: è lui che mi ha ispirato a cantare e ballare insieme, è da lui che ho ereditato l’amore per certi suoni”, ha spiegato l’artista all’Ansa. A Silvia Toffanin racconterà la sua emozione nel realizzare il suo sogno musicale.

