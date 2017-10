Will & Grace 9 / Roberta De Roberto commuove i fan nel revival partito a suon di Trump

Will & Grace

E anche il revival di Will & Grace è partito alla grande ieri sera in simulcast su Joi e La5 ma, molto probabilmente, solo per questa première di stagione. Dopo tanta attesa, finalmente una delle comedy più amate è tornata in onda con nuovi episodi e a differenza di poco più di una settimana dalla programmazione americana, Will, Grace e i loro amici sono tornati anche in Italia e, per la prima volta, con l'episodio doppiato in italiano. Proprio qui arriva il brutto. La voce italiana di Karen, Laura Latini, è morta prematuramente nel 2012 e al suo posto, per questa nona stagione, è salita a bordo la mitica Roberta De Roberto. Questa scelta aveva fatto discutere molto nei giorni scorsi almeno fino a ieri sera quando ci siamo accorti che, in fondo, la voce della nostra Karen era rimasta uguale a quella storica.

IL REGALO DI ROBERTA DE ROBERTO

I complimenti social per lei non sono mancati ieri soprattutto nel momento in cui, sul divano della casa in cui vivono proprio Will & Grace, Karen ha aperto bocca dando voce ai telespettatori e chiedendo informazioni personali sui suoi amici. Roberta de Roberto ha saputo imitare alla perfezione la voce della sua storica amica regalando ai fan una gioia immensa ma, soprattutto, portando sul piccolo schermo un pezzo di storia del doppiaggio italiano che ancora soffre della perdita della grande doppiatrice. La comedy tornerà in onda anche venerdì prossimo ma, salvo cambiamenti, solo su Joi di Mediaset Premium che manda in onda anche gli episodi sottotitolati in contemporanea Usa.

© Riproduzione Riservata.