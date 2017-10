A GOOD MARRIAGE/ Su Rai 4 il film con Joan Allen e Anthony LaPaglia (oggi, 15 ottobre 2017)

A good marriage, in prima serata su Rai 4

NEL CAST JOAN ALLEN E ANTHONY LAPAGLIA

A Good Marriage va in onda su Rai 4 oggi, domenica 15 ottobre 2017, alle ore 21.00. Un thriller del 2014 diretto da Peter Askin e ispirato a un romanzo scritto da Stephen King dal titolo Un bel matrimonio. Il cast del film è formato da Joan Allen, Anthony LaPaglia, Stephen Lang, Cara Buono, Kristen Connolly, Mike O'Malley e Theo Stockman. Joan Allen, che veste i panni di Darcy, è una nota attrice americana che ha ottenuto diverse nomination agli Oscar, ai Golden Globe e agli Emmy Award. Nel corso della sua carriera ha perso parte a film come Face/Off - Due facce di un assassino, La seduzione del male e Gli intrighi del potere. La trama di A Good Marriage è narrata in puro stile televisivo, ambito in cui Stephen King sembra più ferrato. Infatti, sono molti i suoi romanzi trasformati in vere e proprie serie televisive, come The Dead Zone, Under the dome e La nebbia. A good marriage uscì nei cinema americani nell'ottobre del 2014. La storia narrata all'interno del film e del romanzo di Stephen king è ispirata ad alcuni avvenimenti reali, legati al noto serial killer Dennis Rader. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

A GOOD MARRIAGE, LA TRAMA DEL FILM

Darcy Anderson è sposata da oltre venticinque anni con Bob Anderson, uomo rispettabile e ben voluto da tutti. La loro vita matrimoniale sembra scorrere tranquilla e spensierata, all'interno della consueta routine quotidiana della provincia americana. La coppia è infatti tra le più stimate e rispettate dell'intera comunità. Tutto cambia radicalmente quando una mattina, rovistando tra i cassetti di Bob, Darcy porta alla luce alcuni segreti legati alla doppia vita di suoi marito. Ciò che Darcy scopre non fa altro che collegare suo marito ad una lunga serie di omicidi sadici e violenti avvenuti nel contro degli ultimi trent'anni. Darcy capisce, dunque, di essere la moglie di uno dei serial killer più spietati d'America. La situazione sconvolgerà a tal punto la donna che sarà sul punto di impazzire dal terrore e dall'orrore per quell'uomo che pensava di amare.

